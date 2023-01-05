İETT otobüsünde yangın
İstanbul Çekmeköy'de park halindeki İETT otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
İstanbul Çekmeköy'de park halindeki İETT otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Kadıköy-Çekmeköy hattında sefer yapan ve Alemdağ Caddesi'nde park halinde bulunan İETT otobüsünün motor kısmından alevler yükseldi.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis çevre güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri yangını daha fazla büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.
İETT otobüsünde hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.