İETT otobüsünde büyük tehdit! Akaryakıt kaçağı görüntülendi
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve geldiği günden beri bakımsız kalarak kaza ve arıza rekoru kıran İETT otobüslerinde skandal bir görüntü daha kaydedildi.
İETT otobüsleri bakımsızlıktan çürürken, arıza ve kaza rekoru kırıyor.
Büyük tehdit!
İş bilmez CHP'liler yönetimindeki İETT otobüsleri birer güvenlik tehdidi haline geldi.
Bugün sosyal medyada bir İETT otobüsünün akaryakıt kapağının bulunduğu bölme görüntülendi.
Görüntülerde akaryakıtın kapaktan dışarı sızdığı görüldü. Videoya sosyal medyada tepki yağdı.
Sosyal Medya
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