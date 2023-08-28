İETT otobüsü şimdi de çocuklara çarptı
Çarpmanın etkisiyle savrulan 2 çocuk yaralandı.
İSTANBUL
Ümraniye'de İETT otobüsünün 2 çocuğa çarptığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, Çavuşbaşı Caddesi'nde ilerleyen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen İETT otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 çocuğa çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan 2 çocuk yaralandı.
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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı 2 çocuk, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan, İETT otobüsünün çocuklara çarpma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, İETT otobüsünün çarptığı çocukların savrulması yer aldı.