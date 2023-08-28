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Gündem İETT otobüsü şimdi de çocuklara çarptı
Gündem

İETT otobüsü şimdi de çocuklara çarptı

Yeniakit Publisher
2023-08-28 17:27:00 -
İETT otobüsü şimdi de çocuklara çarptı

Çarpmanın etkisiyle savrulan 2 çocuk yaralandı.

 
 

İSTANBUL

Ümraniye'de İETT otobüsünün 2 çocuğa çarptığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Çavuşbaşı Caddesi'nde ilerleyen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen İETT otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 çocuğa çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan 2 çocuk yaralandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı 2 çocuk, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, İETT otobüsünün çocuklara çarpma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, İETT otobüsünün çarptığı çocukların savrulması yer aldı.

 

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