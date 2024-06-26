  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İETT otobüsü park halindeki 4 araca çarptı! Dehşet görüntüleri kameralara yansıdı
Gündem

İETT otobüsü park halindeki 4 araca çarptı! Dehşet görüntüleri kameralara yansıdı

Yeniakit Publisher
2024-06-26 10:40:00 - 2024-06-26 10:43:08

İstanbul'da şoförünün uyuyakaldığı İETT otobüsü, park halindeki 4 araca çarptı. Dehşet anları kameralara yansıdı.

Kağıthane'de yokuş yukarı çıktığı esnada şoförün direksiyon başında uyuduğu iddia edilen İETT otobüsü, park halindeki 4 araca çarptı. Dehşet anları kameralara yansırken, araçların kullanılamaz hale geldiği kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, dün saat 06.20 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde Eyüpsultan Alibeyköy-Şişli seferini yapan 50C hat numaralı İETT otobüsünün sürücüsü Nizamettin E., yokuş yukarıya çıktığı esnada direksiyon başında uyudu. Kontrolden çıkan otobüs, yol kenarında park halinde olan araçlara çarparak durabildi. Kazada 4 araç hasar görürken, ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, sürücü Nizamettin E.'nin ifadesini almak üzere emniyete götürdü. Olay yerinde inceleme yapan polis tutanak tutarken, otobüs ve araçlar olay yerinden götürüldü.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

İETT otobüsünden inerken motosiklet çarptı
İETT otobüsünden inerken motosiklet çarptı

Yerel
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İETT otobüsünden inerken motosiklet çarptı

İETT otobüs sahipleri Ekrem'e isyan etti! Saraçhane'de protesto... 'Paramızı alamıyoruz'
İETT otobüs sahipleri Ekrem'e isyan etti! Saraçhane'de protesto... 'Paramızı alamıyoruz'

Gündem

İETT otobüs sahipleri Ekrem'e isyan etti! Saraçhane'de protesto... 'Paramızı alamıyoruz'

İETT otobüsü yanıyor vatandaşlar söndürüyor! 16 Milyon Ekrem için çalışıyor
İETT otobüsü yanıyor vatandaşlar söndürüyor! 16 Milyon Ekrem için çalışıyor

Gündem

İETT otobüsü yanıyor vatandaşlar söndürüyor! 16 Milyon Ekrem için çalışıyor

Görüntüler anbean kamerada! Ekrem’in İETT’si yine kan akıttı!
Görüntüler anbean kamerada! Ekrem’in İETT’si yine kan akıttı!

Yerel

Görüntüler anbean kamerada! Ekrem’in İETT’si yine kan akıttı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23