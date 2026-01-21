  • İSTANBUL
Gündem İETT otobüsü otoparka dalmıştı! Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Gündem

İETT otobüsü otoparka dalmıştı! Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

İstanbul’un Esenler ilçesinde gaz pedalı takılı kaldığı iddia edilen ve içinde yolcuların bulunduğu İETT otobüsünün otoparka daldığı anları güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Esenler'de İETT otobüsünün otoparka daldığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Uludağ Caddesi'nde dün saat 12.50 sıralarında meydana gelen kazada İkitelli Garajı ile Taksim arasında sefer yapan İETT otobüsü, iddiaya göre gaz pedalı takılı kalınca kontrolden çıkarak ilk önce kaldırıma çıkmış, içinde yolcuların bulunduğu otobüs daha sonra yol kenarındaki otoparka dalmıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, kaza nedeniyle park halindeki bazı araçlarda ve otoparkta hasar oluşmuştu.

Facianın eşiğinden dönülen kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kontrolden çıkan otobüsün hızla otoparka daldığı görülüyor.

