İETT otobüsü kaza yaptı
Kağıthane Kemerburgaz Caddesi'nde İETT otobüsünün kaza yaptığı bildirildi.
Kağıthane Kemerburgaz Caddesi'nde İETT otobüsü kaza yaptı.
Yolcular tahliye edilirken olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kağıthane Kemerburgaz Caddesi'nde İETT otobüsünün kaza yaptığı bildirildi.
Kağıthane Kemerburgaz Caddesi'nde İETT otobüsü kaza yaptı.
Yolcular tahliye edilirken olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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