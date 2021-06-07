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Aktüel İETT otobüsü kaza yaptı
Aktüel

İETT otobüsü kaza yaptı

Kağıthane Kemerburgaz Caddesi'nde İETT otobüsünün kaza yaptığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-07 19:32:00 -
İETT otobüsü kaza yaptı

Kağıthane Kemerburgaz Caddesi'nde İETT otobüsü kaza yaptı.

Yolcular tahliye edilirken olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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