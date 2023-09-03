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Gündem İETT otobüsü alevler içinde kaldı
Gündem

İETT otobüsü alevler içinde kaldı

Yeniakit Publisher
2023-09-03 19:38:00 -

İstanbul, Büyükçekmece’de park halindeki İETT otobüsü alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen otobüs küle dönerken, o anlar kaydedildi.

Olay, saat 17.30 sıralarında Pınartepe Mahallesi’nde yaşandı. Durakta park halinde bulunan İETT otobüsü, bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede otobüs alevlere teslim olurken, çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri otobüsü söndürdü. Dakikalar içerisinde otobüs küle dönerken, yaşanan o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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