  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İftiralara doymadı! Ümit Özdağ'dan görülmemiş pişkinlik

8 ilde 48 yağmacı tutuklandı

Kılıçdaroğlu'ndan skandal deprem açıklaması: Büyütüyorlar

Yıkılan Bahar Apartmanı'nın müteahhidi yakalandı

Ümit Özdağ hakkında şikayet üzerine soruşturma başlatıldı

Bakan Çavuşoğlu kritik açıklamalarda bulundu! Haberi duyurdu: O isim ile iletişime geçildi, en acil ihtiyaçlar alındı!

Genç kız 133'üncü saatte enkazdan kurtarıldı! Kahramanmaraş'ta, deprem bölgesinde müthiş sevindirici olay!

'Hatay'da baraj patladı' yalanını atmışlardı! Harekete geçildi

10 ilde işsizlik ve yarım çalışma ödeneği öne çekildi

Az önce duyurdular! Adana'da depremde yıkılan bazı binaları inşa eden o firmanın müteahhidi gözaltına alındı
Gündem İETT otobüs şoförü kasten otomobilin üzerine sürdü
Gündem

İETT otobüs şoförü kasten otomobilin üzerine sürdü

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği İBB'de skandallar bitmiyor. En son bir İETT şoförü kasten otobüsü bir otomobilin üzerine sürdü.

Yeniakit Publisher
2023-02-12 01:39:00 -

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) skandallar bitmiyor. CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği İBB'de güç geçmiyor ki yeni bir facia ortaya çıkıyor.

En son İETT şoförü kullandığı otobüsü Bağcılar Mahmutbey caddesi'nde, tartıştığı aracın üzerine sürdü. Olay sırasında maddi hasar oluşurken otomobilde bulunan bayanın ayağı sıkıştı.

Her şey çok güzel oluyor! Sanki buharlı tren: İETT’de dumanlı yolculuk...
Her şey çok güzel oluyor! Sanki buharlı tren: İETT’de dumanlı yolculuk...

Yerel

Her şey çok güzel oluyor! Sanki buharlı tren: İETT’de dumanlı yolculuk...

İETT otobüsünde yangın
İETT otobüsünde yangın

Gündem

İETT otobüsünde yangın

Ümraniye'de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı
Ümraniye'de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı

Yerel

Ümraniye'de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı

İBB’de rezalet bitmiyor! İETT şoförü belediye otobüsünün içinde bir kadınla cinsel ilişkiye girerken yakalanmıştı
İBB’de rezalet bitmiyor! İETT şoförü belediye otobüsünün içinde bir kadınla cinsel ilişkiye girerken yakalanmıştı

Gündem

İBB’de rezalet bitmiyor! İETT şoförü belediye otobüsünün içinde bir kadınla cinsel ilişkiye girerken yakalanmıştı

2 Milyar TL’lik ihale ile 'Her şey çok güzel oluyor'! İETT otobüsü değil sanki havai fişek
2 Milyar TL’lik ihale ile 'Her şey çok güzel oluyor'! İETT otobüsü değil sanki havai fişek

Yerel

2 Milyar TL’lik ihale ile 'Her şey çok güzel oluyor'! İETT otobüsü değil sanki havai fişek

İETT gıda alışveriş kartı dağıtacak
İETT gıda alışveriş kartı dağıtacak

Ekonomi

İETT gıda alışveriş kartı dağıtacak

İstanbul'da dehşet dakikaları! İETT otobüsü durağa daldı
İstanbul'da dehşet dakikaları! İETT otobüsü durağa daldı

Gündem

İstanbul'da dehşet dakikaları! İETT otobüsü durağa daldı

İstanbul'daki İETT kazasının dehşete düşüren görüntüleri ortaya çıktı!
İstanbul'daki İETT kazasının dehşete düşüren görüntüleri ortaya çıktı!

Gündem

İstanbul'daki İETT kazasının dehşete düşüren görüntüleri ortaya çıktı!

Adaylık hesaplaşmalarından fırsat bulamayan Ekrem İETT kazalarını gündemine almadı!
Adaylık hesaplaşmalarından fırsat bulamayan Ekrem İETT kazalarını gündemine almadı!

Siyaset

Adaylık hesaplaşmalarından fırsat bulamayan Ekrem İETT kazalarını gündemine almadı!

İETT şoförü cezaevine gönderildi!
İETT şoförü cezaevine gönderildi!

Gündem

İETT şoförü cezaevine gönderildi!

İETT otobüsü kaza yaptı! Meral alkış tuttu, Mansur oynadı, Ekrem Giresun'a gitti...
İETT otobüsü kaza yaptı! Meral alkış tuttu, Mansur oynadı, Ekrem Giresun'a gitti...

Siyaset

İETT otobüsü kaza yaptı! Meral alkış tuttu, Mansur oynadı, Ekrem Giresun'a gitti...

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23