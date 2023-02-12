İETT otobüs şoförü kasten otomobilin üzerine sürdü
CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği İBB'de skandallar bitmiyor. En son bir İETT şoförü kasten otobüsü bir otomobilin üzerine sürdü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) skandallar bitmiyor. CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği İBB'de güç geçmiyor ki yeni bir facia ortaya çıkıyor.
En son İETT şoförü kullandığı otobüsü Bağcılar Mahmutbey caddesi'nde, tartıştığı aracın üzerine sürdü. Olay sırasında maddi hasar oluşurken otomobilde bulunan bayanın ayağı sıkıştı.
Gündem
İBB’de rezalet bitmiyor! İETT şoförü belediye otobüsünün içinde bir kadınla cinsel ilişkiye girerken yakalanmıştı