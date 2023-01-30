İETT gıda alışveriş kartı dağıtacak
İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü sosyal yardım kapsamında gıda alışveriş kartı alımı için ihaleye çıktı.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; ihale kapsamında 5658 Adet Sosyal Yardım Kapsamında Gıda Alışveriş Kartı/ Mal Alımı yapılacak. Teslim süresi; işe başlama tarihinden başlayarak malın İstanbul sınırları içinde idarenin gösterdiği yerlere şartnamelere uygun olarak çalışır / kullanıma hazır vaziyette Taşınır Geçici Alındı Belgesi karşılığında idareye teslimine kadar geçen süredir. Gıda kartları sözleşme imzalanmasını izleyen 15 takvim günü içerisinde teslim edilecek olup kullanım süresi 31.12.2023 tarihine kadar geçerli olacaktır.
İhale 21.02.2023 günü saat 14:00’te İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı İhale İşleri Müdürlüğü - 4. kat İhale Salonu Teğmen Hüseyin Sofu Sok. Karaköy Gar Binası 34421 Beyoğlu / İSTANBUL yapılacak.
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