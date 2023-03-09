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Gündem İETT dökülüyor! Bir tramvay daha raydan çıktı
Gündem

İETT dökülüyor! Bir tramvay daha raydan çıktı

CHP'li İBB yönetimindeki İETT araçları yollarda dökülmeyi sürdürüyor. İstanbul Cevizlibağ’da bir tramvay daha raydan çıktı.

Yeniakit Publisher
2023-03-09 23:36:00 -
İETT dökülüyor! Bir tramvay daha raydan çıktı

İş bilmez Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İETT araçları yollarda dökülmeyi sürdürürken, Cevizlibağ'da bir tramvay daha raydan çıktı.

Seferler kaza sebebi ile İETT otobüsleri ile yapılırken, otobüsleri rayda gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.

Tramvayda bulunan yolcular büyük panik yaşarken, yaralanan olmadı. Kaza nedeniyle Topkapı-Akşemsettin istasyonları arasında bir sefer yapılamadı.

İETT bünyesindeki tramvaylar, bir hafta içindeki ikinci kaza ile gündeme geldi.
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