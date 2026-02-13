İDSB, Sudan İçin İnsani Yardım ve Koordinasyon Basın Toplantısı Düzenliyor

Toplantıda, başta Sudan'ın Güney Kordofan Eyaleti olmak üzere savaşın etkilediği bölgelerde yürütülen insani yardım faaliyetleri hakkında detaylı bilgilendirme yapılacak. Gerçekleştirilecek olan basın buluşmasında, bölgeye sevk edilen 45 tırdan oluşan yardım konvoyu, erken iyileşme sürecine geçiş çalışmaları ve hazırlıkları süren "Sudan İnsani Yardım Sahası İhtiyaçlar ve Öncelikler Raporu"nun detayları ele alınacak.

İnsani Müdahale ve Uluslararası İş Birliğinde Somut Adımlar

Basın toplantısında ayrıca Sudan İnsani Yardım Komisyonu (HAC) ile imzalanan Mutabakat Zaptı'nın detaylarına da yer verilecek. Bu çerçevede; insani müdahale, koordinasyon, kapasite geliştirme ve uluslararası iş birliği alanlarında atılacak somut adımlar kamuoyu ile paylaşılacak.

Toplantı Bilgileri:



Tarih: 13.02.2026



Saat: 11:00 - 12:30



Yer: Ramada Encore by Wyndham Istanbul Bayrampasa