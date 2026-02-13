  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ramazan ibadeti kısıtlandı: Kudüs Yahudileştiriliyor Dolarını alan geliyor! Türkiye’ye yeni yatırım yağmuru BMGK terör örgütü DEAŞ mensuplarının firar haberleriyle sarsıldı! Suriye hükümetinin kaçaklara karşı başlattığı o amansız takip dünyada yankı buldu BM mali çöküşün eşiğinde: Krizin merkezinde ABD’nin ödenmeyen aidatları Davutoğlu da 3. yol peşinde Discombobulator" adlı silah yeni değil ‘ Bir tek bizde var’ Trump pazarlama Rüşvet belgelendikçe CHP azıyor Sunulan gerekçe çılgına çevirdi: TÜVTÜRK’ün önünde sinir krizi geçiren vatandaş aracını paramparça etti 13 yaşındaki kızın cinsiyetini değiştirmeye kalktılar! LGBT sapkınlığına yargı dur diyemedi Kosova'da tarihi atama! Fikrim Damka ilk Türk Başbakan Yardımcısı
Aktüel İDSB, Sudan İçin İnsani Yardım ve Koordinasyon Basın Toplantısı Düzenliyor
Aktüel

İDSB, Sudan İçin İnsani Yardım ve Koordinasyon Basın Toplantısı Düzenliyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İDSB, Sudan İçin İnsani Yardım ve Koordinasyon Basın Toplantısı Düzenliyor

İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB), Sudan İnsani Yardım Komisyonu (HAC) ile imzaladığı Mutabakat Zaptı'nı ve Sudan'da gerçekleştirdiği saha ziyaretlerine ilişkin gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmak üzere bir basın toplantısı düzenliyor.

Toplantıda, başta Sudan'ın Güney Kordofan Eyaleti olmak üzere savaşın etkilediği bölgelerde yürütülen insani yardım faaliyetleri hakkında detaylı bilgilendirme yapılacak. Gerçekleştirilecek olan basın buluşmasında, bölgeye sevk edilen 45 tırdan oluşan yardım konvoyu, erken iyileşme sürecine geçiş çalışmaları ve hazırlıkları süren "Sudan İnsani Yardım Sahası İhtiyaçlar ve Öncelikler Raporu"nun detayları ele alınacak.

İnsani Müdahale ve Uluslararası İş Birliğinde Somut Adımlar

Basın toplantısında ayrıca Sudan İnsani Yardım Komisyonu (HAC) ile imzalanan Mutabakat Zaptı'nın detaylarına da yer verilecek. Bu çerçevede; insani müdahale, koordinasyon, kapasite geliştirme ve uluslararası iş birliği alanlarında atılacak somut adımlar kamuoyu ile paylaşılacak.

Toplantı Bilgileri:


Tarih: 13.02.2026


Saat: 11:00 - 12:30


Yer: Ramada Encore by Wyndham Istanbul Bayrampasa

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23