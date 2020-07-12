İdrar yolu enfeksiyonu nasıl geçer? İdrar yolu enfeksiyonu, yeterince can yakıcı ve huzursuzluk veren bir rahatsızlık. Bu rahatsızlığın altında yatan birçok sebep olabilir. İdrar yolu enfeksiyonunun en belirgin özelliği idrar yaparken yanmadır. Peki ama idrar yolundaki enfeksiyon nasıl geçer? Idrar yolu enfeksiyonu neden olur? İşte idrar yolu enfeksiyonu evde tedavisi...

İdrar yolu enfeksiyonu, idrar yollarında ortaya çıkan çeşitli iltihabi durumlara verilen addır. Daha sık olarak alt idrar yollarında baş gösterir. Alt idrar yolu enfeksiyonlarında iltihabi durum, idrarın böbreklerden dışarıya taşındığı mesane ve üretra adı verilen idrar yolu kısmında görülür.

İdrar yolu iltihabında altta yatan neden çoğu durumda bakterilerin neden olduğu bir enfeksiyondur.

İdrar Yolu Enfeksiyonu Belirtileri Nelerdir?

İdrarda yanma ya da ağrı,

Sık sık idrara çıkma ihtiyacı,

İdrar debisinde zayıflama,

İdrarı tutmada güçlük,

İdrarda kan,

Alt karın bölgesinde ağrı şeklinde sıralanabilir.

İdrar yollarındaki enfeksiyonu, zencefil ve limon çayı gibi bitki çaylarıyla dindirmek mümkündür. Bunun haricinde maydanoz, maydanoz sapı suyu ya da su içerisine koyulan maydanoz da oldukça etkili olacaktır.

İdrar yolları enfeksiyonu olan kişilerin bol su içerek mesaneyi düzenli olarak yıkaması gerekir. Bunun için günde en az 2 litre sıvı alınması önerilir. Böylece etken bakterilerin çoğalması ve enfeksiyonun ilerlemesi önlenmiş olur.