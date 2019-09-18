İdrar testi aç karnına mı yapılır?

İdrar testi ne zaman yapılır? İdrar testini kimler yaptırır? İdrar yolu enfeksiyonu, böbrek hastalıkları, diyabet, sık sık idrara çıkma, idrar yaparken kan gelmesi, karın ağrısı, idrar yaparken yanma olması gibi hastalıkların teşhisinde ve az da olsa gebelik tesbiti için kullanılır. Peki idrar testi aç karnına mı yapılır? İdrar tahlili aç karnına mı yapılır? Gebelikte idrar testi aç karnına mı yapılır? Evde idrar testi aç karnına mı yapılır? İdrar testi ne zaman yapılır aç karnına mı tok karnına mı? soruları vatandaşlar tarafından sorgulanmakta.

Tam idrar tahlili (TIT) Tam idrar tahlili, idrar yolu enfeksiyonu ve böbrek hastalıklarını teşhis etmek ve değerlendirmek için yapılan laboratuvar testidir. Kanda bulunan zararlı maddeler böbrek tarafından süzülür ve idrar aracılığı ile dışarı atılır. İdrarın rengi genellikle soluk sarıdır. Peki idrar testi ne zaman yapılır aç karnına mı tok karnına mı? İşte detaylar.

İdrar tahlili ile ilgili olarak bilgi veren uzmanlar, 'İdrar verecek hastalar mümkünse sabah ilk idrarı ile tahlil yaptırmalıdır. Kısa zamanda çok su içilerek yapılan idrar tahlilleri yanlış sonuç vermektedir. İdrar, idrar kesesinde en az 4 saat kalmış olmalıdır. Birçok hastalığın tedavisinde erken tanı yaşamsal önem taşıyor. Bu da günümüzde modern teknoloji ile sağlanıyor' vurgusunu yapıyorlar.

Tam idrar testi nasıl yapılır?

İdrar örneği hastanın genital bölgesini temizledikten sonra steril kabın iç kısmına dokunmadan bir miktar idrarını vermesi ile başlar. İdrar örneği daha sonra dikkatli idrar kabının kapağını kapatılarak, değerlendirilmek üzere laboratuvara teslim edilir. İdrar örneği verilmeden önce aç olmaya gerek yoktur.

İdrar tahlili için hangi doktora gidilir?

İdrar yolu enfeksiyonu hangi bölüm bakar? Eğer idrar yolu enfeksiyonu teşhisi koyulmuş yada idrar yolu enfeksiyonu ile ilgili şüpheleri olan hastalar hastanelerin üroloji polikliniğine başvurmaları gerekir.

Enfeksiyonların birçoğu söz konusu kliniklerde derece ve boyutlarına göre tedavi seçenekleri uygulanarak temizlenir. Fakat bazı durumlarda enfeksiyon mesane ve böbreklere yayılabilir ve bu durumlarda da böbrek fonksiyonlarını etkileyebilir. Böyle bir durum sonucu böbreklerde hasar oluşmuş ise idrar yolu enfeksiyonu için üroloji dışında nefroloji kliniğine de başvuru yapmanız gerekecektir.

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