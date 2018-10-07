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İdrar kaçırmanın tedavisi mümkün

Yaşla ilgisi yok bu derdin. Her yetişkin muzdaribi olabilir...

07 Ekim 2018 Pazar 19:24
İdrar kaçırmanın tedavisi mümkün

Uzmanlar, idrar kaçırmanın, kadınlarda, erkeklerde ve çocuklarda görülebildiğini, ancak yapısal faktörlerden dolayı, en çok kadınları etkilediğini belirterek, özellikle 65 yaş üstü kadınların üçte birinin idrar kaçırdığını belirtiyor.

Ancak bu hastaların yarısının çekingen davranıp, doktora başvurmayarak, durumu yaşlılığın doğal bir sonucu olarak gördükleri ifade ediliyor.

İdrar kaçırma yaşlılığın doğal sonucu değildir. 65 yaş üstü hastalarda ‘Nasıl olsa bu durumun tedavisi yok, yaşlanmanın doğal bir sonucu’ algılaması var. İnsanın hem aile hayatını hem cinsel yaşamını, sosyal hayatını, mesleki hayatını bozan bir şey. Özellikle bu konuda uzman yerlere başvurulması halinde çok yüksek başarıyla bunların hem cerrahi hem de medikal tedavisi mümkün.

Erkeklerin idrar kaçırmada kadınlar gibi çekingen değil. Erkeklerdeki idrar kaçırma genellikle prostat kanseri için yapılan radikal ameliyatlar sonrası gerçekleşmekte..

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 19:24
  1. idrar kaçırma

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