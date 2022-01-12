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Gündem İDO ve BUDO'da çok sayıda sefer iptali
Gündem

İDO ve BUDO'da çok sayıda sefer iptali

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-01-12 08:29:00 -
İDO ve BUDO'da çok sayıda sefer iptali

Olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen seferler şöyle:

İDO:

07.30 - Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş
07.45 -Bandırma-Yenikapı-Kadıköy
08.30 - Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
09.15 - Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa

BUDO:

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya

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