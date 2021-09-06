İdlibli ailenin Türkiye sevgisi! Recep Tayyip Erdoğan İslam dünyasının gönül lideri

Yavuz Selim İstanbul

Suriye’de bulunduğu bölgelere huzur, adalet ve barış götüren Türkiye gönülleri fethederken, İdlib’te Muhammed Mahmud-Fatıma çifti yeni doğan çocuğuna İHA ve SİHA’lara atfen “Bayraktar” ismini verdi.

Türkiye geldi huzur geldi

2011 yılından bu yana iç karışıklığın yaşandığı Suriye topraklarında zalim Esed rejimi ve destekçilerinin zalimane tutumu bölgeyi kan gölüne çevirdi. PKK/PYD ve DEAŞ gibi terör örgütlerine zemin hazırlayan bu tutum, hürriyet için direnen milyonlarca Suriyeli’nin ya şehadetine ya da topraklarından göçüne sebep oldu. Türkiye’nin sınır güvenliği için 24 Ağustos 2016’daki Fırat Kalkanı Operasyonu’yla fiilen müdahale ettiği Suriye’de başarılı operasyonlarla Afrin, Cerablus, Azez, Elbab, Dabık, Çobanbey, Rasulayn, Tel Abyad gibi kritik bölgeleri terörden arındırıldı. İdlib Operasyonu’yla şehri kısmen özgürleştiren Türkiye, burada çatışmasızlık bölgeleri oluşturulmasına öncülük etti.

Türkiye’nin başarılı operasyonlarına katkı sağlayarak PKK/PYD, DEAŞ ve Esed rejim güçlerine ağır darbeler indiren İHA ve SİHA’ların üreticisi olan Bayraktar ailesi, Suriyeli mazlumların yuvalarını şenlendirdi. Suriye’deki başarılı operasyonların en ciddi faktörü olan İHA ve SİHA’ların üreticisi Bayraktar, İdlib’te bir ailenin yeni doğan evladına isim olarak verildi.

Operasyon günü doğdu

İdlib’in Dana ilçesindeki Salwa köyünde rejim bombardımanı altında ölümü beklerken Türkiye’nin operasyonuyla kurtulan ailenin, hürriyete kavuştukları gün doğan erkek evladına “Bayraktar” ismini verdiği öğrenildi. 35 yaşındaki Muhammed Hac Mahmud ile 25 yaşındaki Fatıma çiftinin yavrusu Bayraktar bebek, Türkiye’ye minnet ve şükranla büyüyor. Gazetemiz Akit’in ulaştığı Muhammed Hac Mahmud ile Fatıma çifti, yıllardır sivilleri katleden Esed rejim güçlerini hedef alan Bayraktar SİHA’ların, mazlum Suriyelilerin umudu olduğunu söylüyor.

Baba Muhammed Hac Mahmud, sivillerin kurtulduğu ve günümüzde çatışmasızlık bölgesi sınırları içerisinde yer alan Salwa’da dünyaya gelen bebeğe Bayraktar ismini vererek Türkiye’ye şükranlarını sunduklarını ifade ediyor. Muhammed Hac Mahmud, “Rejim saldırıları dolayısıyla 10 yılda 5 kez yer değiştirmek zorunda kaldık. İki evladımla zor şartlarda hayata tutunmaya çalıştık. Rejimin İdlib’i ele geçirmek için bomba yağdırdığı Salwa köyünde artık şehadeti beklediğimiz günlerde Türkiye geldi ve bölgeye kısmen huzur geldi. Tam o günlerde hamile olan eşim doğum yaptı. Allah bize erkek evlat nasip etti. Türkiye’nin zalimlere karşı kullandığı Bayraktar İHA ve SİHA uçaklarına şükranla biz de evladımıza Bayraktar ismini verdik” diyor.

Gönüllerin lideri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bayraktar ailesinin Suriye’de çok sevildiğini sözlerine ekleyen Muhammed Hac Mahmud, mazlumları himaye etmek için çaba sarf eden Erdoğan’ın İslam dünyasının gönül lideri olduğunu ifade etti. Mahmud, “Dualarımız bizi unutmayan, yokluğa ve ölüme terk etmeyen tek lider Recep Tayyip Erdoğan için” ifadesini kullandı.

