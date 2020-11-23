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Aktüel İdlib'e 7 tır gıda, kıyafet ve yakacak yardımı
Aktüel

İdlib'e 7 tır gıda, kıyafet ve yakacak yardımı

Yeniakit Publisher
2020-11-23 11:28:59 -
İdlib'e 7 tır gıda, kıyafet ve yakacak yardımı

HATAY (AA) - Adana Dosteller Derneği ve çeşitli yardım kuruluşlarınca Suriye'nin İdlib bölgesine 7 tır gıda, yakacak ve kıyafet yardımı yapıldı.

Adana ve Türkiye'nin farklı illerinden gönderilen yardım malzemelerini taşıyan araçlar, Yayladağı ilçesine geldi.

İçerisinde un, kıyafet ve kuru gıdanın olduğu 7 tır yardım malzemesi, Suriye sınırında insani yardımların geçişi için açılan noktaya sevk edildi.

Burada Suriye'den gelen araçlara yüklenen yardımlar, İdlib kırsalındaki çadır kentlerde kalan ailelere dağıtıldı.

Ayrıca Adana Dosteller Derneğince, 60 aileye de Suriye'den temin edilen yaklaşık 250 ton yakacak ve nakdi yardımda bulunuldu.



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