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Aktüel İdlib’deki kamplarda mobil sağlık hizmeti
Aktüel

İdlib’deki kamplarda mobil sağlık hizmeti

İç savaşın devam ettiği Suriye’de zorla yerinden edilen sivillerin sığındığı kamplarda zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren sivillerin sağlık ihtiyaçlarını giderebilmek amacıyla İHH İnsani Yardım Vakfı ve İnsan Charity’nin imzaladığı iş birliği protokolünün ardından İdlib’in kırsalındaki Killi ve Harbenuş bölgelerine iki mobil sağlık kliniği yerleştirildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-20 12:53:00 -
İdlib’deki kamplarda mobil sağlık hizmeti

İHH İnsani Yardım Vakfına ait mobil sağlık kliniklerinde aile hekimi, kadın hastalıkları ve kamu sağlığı poliklinikleri ile laboratuvar bulunuyor. İHH Suriye Çalışmaları Sağlık Birimi Sorumlusu Dr. İbrahim Tlass, “Her gün kadın hastalıkları polikliniğimizde 25, aile hekimliği polikliniğimizde 60, kamu sağlığı polikliniğimizde ise 25 kişiye sağlık hizmeti sunuyoruz. Her iki mobil kliniğimizde de laboratuvar düzenli olarak tahlil yapıyor” ifadesini kullandı.

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