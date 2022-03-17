İdlib’deki çocukları birlikte ısıtalım!

Kampanya kapsamında toplanan yardımların Suriye’nin İdlib kentine gönderilmesi için Tuzla Akfırat’ta bulunan Türk Kızılay İstanbul Anadolu Lojistik Merkezi’nde uğurlama töreni düzenlendi. Törende konuşan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, tamamen kadınların çalışmalarıyla kampanyanın gerçekleştiğini söyledi.

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı, Türk Kızılay Kadın Kolları ile ilçelerdeki kadın teşkilatlarına yürekten teşekkür eden Yazıcı, “Bugün İdlib’e de ulaşmak için oluşturulan, maddiyatı da yüksek olan yardım kısa zamanda düzenlendi. Keşke savaşlar olmasa ama bu savaşlar oluyorsa bu yarayı sarmanın hem insani hem de İslami görev olduğunu biliyoruz. Bunu yapan kadınlara şahsım ve ülkem adına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Konuşmaların ardından yardım malzemeleri yüklü tırlar, törenle İdlib’e uğurlandı.