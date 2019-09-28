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İdlib'de yeni eğitim yılı göç ve saldırılar altında başladı

Suriye'nin kuzeybatısında, Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarına maruz kalan İdlib kentinde yeni eğitim öğretim yılı başladı.

28 Eylül 2019 Cumartesi 18:49
İdlib'de yeni eğitim yılı göç ve saldırılar altında başladı

İdlib'deki bazı okullar, bölgeye göç eden aileler tarafından barınma merkezi olarak kullanılması ve öğrenci sayısının artması nedeniyle 21 Eylül'de açılamamıştı.

Yeni eğitim ve öğretim döneminde, saldırılardan zarar görmeyen ve yenilenen okullar ile kamplardaki eğitim merkezlerinde yüz binlerce öğrenci, rejim güçlerinin bölgeye sızma ve saldırıları gölgesinde ders başı yaptı.

İdlib'deki eğitimden sorumlu Müdür Yardımcısı Muhammed Hüseyin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gönüllü öğretmenlerle yeni döneme başladıklarını söyledi.

Hüseyin, rejim ve destekçisi Rusya'nın saldırıları sonucu İdlib'in güney kesiminde rejimin ele geçirdiği bölgelerde 100 binden fazla çocuğun aileleriyle göç ettiğini dile getirdi.

Sınır hattındaki okullarda öğrencilerin sayısının orantısız şekilde arttığını aktaran Hüseyin, "Bu sorunu gidermek için sabah ve öğleden sonra eğitim, gönüllü öğretmenler ve çadırlarda kurulacak sınıflara başvuracağız." dedi.

Hüseyin, rejim ve Rusya'nın saldırılarından sınır hattına büyük göçlerin yaşandığına dikkati çekerek, "Bölgeye göç eden aileler, barınacak yer bulamadıkları için okullarda kalıyor. Bu durum diğer okullarda öğrenci sayısının artmasına yol açıyor." ifadesini kullandı.

"Yeni okullar inşa edilmesi gerekiyor"

Gönüllü öğretmenlerden Muhammed Suheyta, yeni eğitim yılına büyük sorunlarla başladıklarını kaydetti.

Suheyta, "Eğitim verilen her sınıfta genel olarak 50 ila 60 öğrenci yer alıyor. Sınıflar çok kalabalık. Bu sorunu gidermek için ya mevcut okulların genişletilmesi ya da yeni okullar inşa edilmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

İdlib'in kuzeyindeki Atme kamplar bölgesinde yer alan Ataa-1 Okulu Müdürü Saad Ali de okullarda öğrenci sayısının artış göstermesi nedeniyle öğrencilere sıra bulmakta zorluk yaşadıklarını belirtti.

Türkiye ve Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, rejim ve Rusya'nın saldırılarında bin 300'den fazla sivil öldü. Saldırıların yoğun olduğu yerlerden nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise 1 milyon 42 bine ulaştı.



 

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Haber Tarihi: 28 Eylül 2019 Cumartesi 18:49
  1. İdlib
  2. hava saldırıları
  3. suriye
  4. Anadolu Ajansı

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