İdlib’de Türkiye’yi öfkelendirmeyin

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Suriye ordusunun bölgede büyük çapta bir askeri operasyon yapmasının insani felakete yol açacağını söyledi.

Facebook hesabından açıklama yapan Slutskiy, “Bir taraftan Esed ordusunun büyük çapta bir operasyon gerçekleştirmesi bir insani felakete yol açar. Yeni bir göçmen akışını tetikleyip, Türkiye’nin öfkelenmesine neden olur. Ankara yalnızca yeni bir göçmen akışından değil, İdlib’de kalan Türkiye yanlısı Suriyeli muhaliflerin ortadan kaldırılmasından, Beşar Esad’ın Suriye’deki Arap bölgelerinin tamamının üzerinde kontrolü elde etmesinden endişe duyuyor” ifadelerini kullandı.

Ankara’nın çıkarları unutulmasın

Fırat Nehri’nin doğusunda zorlu bir durumun hâkim olduğunu belirten Slutskiy, “Trump’ın güçlerini Suriye’den çekeceğini söylemesine rağmen, ABD’nin ülkedeki gayrimeşru varlığı hâlâ devam ediyor. ABD, er ya da geç ülkeden çıkacak. O zaman Ankara ve Tahran’la birlikte bu sorunla ilgili atılacak adımların konuşulması gerekiyor. Ankara’nın çıkarlarını gözardı etmek doğru olmaz. Bu zor sorunun çözümü mümkün. Önemli olan tüm tarafların, herkesin menfaatleri olduğunun bilincine varması” dedi.