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Aktüel İdlib'de sağanak, yine savaş mağdurlarının sığındığı kampları vurdu
Aktüel

İdlib'de sağanak, yine savaş mağdurlarının sığındığı kampları vurdu

Saldırılarda kaybettiği oğlunun çocuklarına bakan Fatma Said: - "Yağmur, çadırımızı bastı. Sobamız, çadırımız su sızdırıyor. Yer ıslak. Isınmak için odunumuz yok"

Yeniakit Publisher
2020-11-05 11:21:49 -
İdlib'de sağanak, yine savaş mağdurlarının sığındığı kampları vurdu

İDLİB (AA) - BURAK KARACAOĞLU/AHMET KARAAHMET- Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçarak sığındıkları derme çatma çadırlarını sağanak nedeniyle su basan siviller, yiyecek, yakacak ve giyecek yardımı bekliyor.

Dün gece yağan sağanak yağmurun ardından, savaş mağduru sivillerin barındığı çadırları yine su bastı.

Eşyaları ve kıyafetleri su içinde kalan sivillerden Halit Ahmet Kampı'nda barınan Fatma Said, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Yağmur, çadırımızı bastı. Sobamız, çadırımız su sızdırıyor. Yer ıslak. Isınmak için odunumuz yok.'' dedi.

Saldırılarda kaybettiği oğlunun 2 çocuğuna bakan Said, "Çocukların giyecekleri yok. Komşularım tezek yakıyor. Bende o bile yok." diye konuştu.

İnsani yardımı kuruluşlarına çağrıda bulunan kamp sorumlularından Ahmet İbrahim de "Soğuk kış aylarında yakacak odunumuz yok. Gıdamız yok. Çocuklara da kıyafet yardımı çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

- İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi.

Son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart'ta Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı.

Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

Yerinden edilen sivillerin kendi imkanlarıyla kurduğu derme çatma çadırları sık sık su basıyor. Temel ihtiyaçlarını karşılamakta dahi zorlanan siviller, sel ve çamurla da mücadele etmek zorunda kalıyor.

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