0553 313 94 23

İdlib’de insanlık dramı

İdlib’deki bombardıman nedeniyle genç bir kadın gözlerini ve konuşma yetisini kaybederken, bir kız çocuğu ise geceleri göremez duruma geldi.

07 Eylül 2019 Cumartesi 11:13
İdlib’de insanlık dramı

İdlib’deki bombardıman nedeniyle genç bir kadın gözlerini ve konuşma yetisini kaybederken, bir kız çocuğu ise geceleri göremez duruma geldi.


Esad rejimi ve Rusya tarafından yapılan bombalı saldırılara maruz kalan İdliblilerin göç dalgası sürüyor. Kentte ateşkes ilan edilmesine rağmen İdlibliler güvenlik tehdidi gerekçesiyle evlerini terk ederek, Türkiye sınırı yakınlarında bulunan güvenli noktalara göçüyor. Kend temin ettikleri çadırlarda yaşamlarını sürdürmeye çalışan İdlibli aileler arasında bombadan etkilenenler de bulunuyor.



“Kızımın artık göremeyeceğini söylediler”


Atılan varil bombaları nedeniyle gözlerini ve konuşma yetisini kaybeden Fatma Hammud (27) artık ne görüyor ne de konuşuyor. Fatma Hammud’un annesi Muazze Abbas, kızını götürdükleri hastanede bir daha göremeyeceğini öğrendiklerini söyledi. Anne Abbas, “İdlib’den geldik, 2 haftadır yollardayız, bombardımandan dolayı kaçtık. Bizim oralara varil bombaları düştü. Varil bombasının patlamasından dolayı hem evlerimiz yıkıldı kızım da ondan etkilenip gözlerini kaybetti. O günden beri hem görmüyor hem de konuşmuyor. Buradaki hastanelere götürdük ama yeterli şeyler olmadığından dolayı herhangi bir şey yapamadılar. Kızımın gözlerinin de tamamen gittiğini ve bir daha göremeyeceğini söylediler” dedi.



“Uçaklardan atılan bombalar nedeniyle kızım gözünü kaybetti”


Kızı Jüriye Muhammed’in (6) gözlerinin uçaktan atılan bombalar nedeniyle etkilendiğini söyleyen baba Mahmut Muhammed, “Kızım İdlib’in Han Şeyhun kentinde bulunan evimizin önünde 3-4 gün önce oynuyordu. Uçağın attığı bombalardan dolayı etkilenerek gözlerinin görmesinde kayıp meydana geldi. Suriye uçakları, Rus uçakları, İran uçakları onlar vuruyor zaten” dedi. Kızının artık akşamları göremeyeceğini söyleyen baba Muhammed, “Buradaki doktorlara götürdük, gündüz hafifte olsa görmesi normal fakat akşam olduğunda gözlerinin hiç görmeyeceğini söylediler” diye konuştu.


İdlib’den Türkiye sınırına yakın güvenli bölgelere günde 200 - 300 savaş mağduru aile göç ediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 11:13
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tekirdağ'da feci kaza! Otomobille cip çarpıştı
    1. Tekirdağ'da feci kaza! Otomobille cip..
    2. Eminevim İzmir Enternasyonal Fuarı’nda..
    3. Akşamlar Birlikte Güzel etkinliği..
    4. Odunpazarı’nda zabıta ve vatandaş el..
    5. Toprak sempozyumunda halk dansları..
    6. ABD'ye "demir dışı metal" ihracatı..
    7. İmamoğlu’nun yıkım furyasında tam gaz!..
    8. (Özel) Lösemi hastası çocuklara..
    9. Tekirdağ'da otomobille cip çarpıştı: 1..
    10. Vali Arslantaş, Yazıcıoğlu’nun ölüm..
    11. "Maarif okulları, Bosna Hersekliler..
    12. İstanbul'da korkutan yangın!
    13. "Sahamızda kayıp istemiyoruz"
    14. CHP zulmüne mahkeme ‘dur’ dedi
    15. Fatih’te ahşap bina alev alev yandı
    16. Demirözü İlçesinde ağaçlandırma..
    17. HDP binası önündeki annelere destek..
    18. AK Parti Bayburt il yönetimi, Vali..
    19. İliç ilçesinde okul güvenliği..
    20. Leventpınar köyünde çıkan yangında..
    21. Kırıkhan’da metruk binalar yıkılıyor
    22. (Özel) HDP önünde eylem yapan annelere..
    23. Sahte ve kaçak içki operasyonlarıyla..
    24. Gürbulak'ta 73 kilogram Afyon sakızı..
    25. Sakarya’da römorktan düşen şahıs..
    26. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) uzman..
    27. 800CK hattı seferleri sona eriyor
    28. Akil Gençler’den HDP önünde eylem..
    29. Gündüz’den eylem yapan annelere destek
    30. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma..
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması
    Rus lider Putin'den Kılıçdaroğlu'na cevap niteliğinde açıklama: Türkiye'nin S-400'leri...
    Rus lider Putin'den Kılıçdaroğlu'na cevap niteliğinde açıklama: Türkiye'nin S-400'leri...
    Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist bakın kim çıktı!
    Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist bakın kim çıktı!
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim

    Günün Karikatürü

    7 Eylül 2019
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Alparslan Kuytul çıkışı!
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Alparslan Kuytul çıkışı!
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...