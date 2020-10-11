İdlib gerginliği azaltma bölgesinde saldırı

Suriye'de İdlib'e bağlı Kefrenbil ilçesinde konuşlu Esed rejimi ordusuyla İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart'ta imzalanan ateşkes anlaşmasını ihlal ederek, İdlib’in Cebel Zaviye bölgesindeki el-Bara, Belyun, Kensafra köylerine çok sayıda roket ve havan saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda 1 kişi ölürken, 3 kişi de yaralandı.

Suriye'de İdlib gibi 3 nokta daha gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti ancak rejim 3 noktayı ele geçirdi. Astana'da gerginliği azaltma bölgesi olarak belirlenen İdlib şehri de rejim ve destekçilerinin sürekli saldırısı altında bulunuyor.