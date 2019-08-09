İdil Biret Müzik Festivali sona erdi

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “İdil Biret Müzik Festivali’nin” son konseri Prof. Dr. Şadan Gökovalı Açık Hava Tiyatrosunda gerçekleşti.

Festivalin sonunda dünyaca ünlü piyanist İdil Biret sanatseverler tarafından ayakta alkışlandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İdil Biret Muğla Müzik Festivali sona erdi. Marmaris Belediyesi işbirliği ile gerçekleştirilen ve 3 gün süren festivalin son gününde İdil Biret Menteşe İlçesi Prof. Dr. Şadan Gökovalı Açık Hava Tiyatrosunda sanatseverlerle bir araya geldi.

Şef Münif Akalın: "Talep fazla olduğu için mekan değişikliğine gittik"

Orkestra Şefi Münif Akalın program öncesi yaptığı konuşmada, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek programı talep fazla olduğu için Prof. Dr. Şadan Gökovalı Açık Hava Tiyatrosunda gerçekleştirme kararı aldık. Oda müziğine göre şuan sayı çok fazla diyebilirim. Bu akşam ilkler akşamı. Muğla’da yapılan ilk oda müziği konseri olacak. Muğla’da çok konser vereceğimizi söyleyebilirim. Daha sonra İstanbul’da tekrarlanacak konserimiz Kadıköy’de gerçekleştirilecek" diyerek program akışını sanatseverlerle paylaştı.

Muğla Valisi Esengül Civelek ile Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün’ün de katıldığı festivalin kapanış programında İdil Biret, Bilkent Senfoni Orkestrası’nın başkemancısı İrina Nikotina ve İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Viyolonsel grup şefi Julya Krepak ile oda müziği repertuvarının iki büyük eserini seslendirdi.