0553 313 94 23

İdil Biret Müzik Festivali sona erdi

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “İdil Biret Müzik Festivali’nin” son konseri Prof.

09 Ağustos 2019 Cuma 01:21
İdil Biret Müzik Festivali sona erdi

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “İdil Biret Müzik Festivali’nin” son konseri Prof. Dr. Şadan Gökovalı Açık Hava Tiyatrosunda gerçekleşti.


Festivalin sonunda dünyaca ünlü piyanist İdil Biret sanatseverler tarafından ayakta alkışlandı.


Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İdil Biret Muğla Müzik Festivali sona erdi. Marmaris Belediyesi işbirliği ile gerçekleştirilen ve 3 gün süren festivalin son gününde İdil Biret Menteşe İlçesi Prof. Dr. Şadan Gökovalı Açık Hava Tiyatrosunda sanatseverlerle bir araya geldi.


Şef Münif Akalın: "Talep fazla olduğu için mekan değişikliğine gittik"


Orkestra Şefi Münif Akalın program öncesi yaptığı konuşmada, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek programı talep fazla olduğu için Prof. Dr. Şadan Gökovalı Açık Hava Tiyatrosunda gerçekleştirme kararı aldık. Oda müziğine göre şuan sayı çok fazla diyebilirim. Bu akşam ilkler akşamı. Muğla’da yapılan ilk oda müziği konseri olacak. Muğla’da çok konser vereceğimizi söyleyebilirim. Daha sonra İstanbul’da tekrarlanacak konserimiz Kadıköy’de gerçekleştirilecek" diyerek program akışını sanatseverlerle paylaştı.


Muğla Valisi Esengül Civelek ile Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün’ün de katıldığı festivalin kapanış programında İdil Biret, Bilkent Senfoni Orkestrası’nın başkemancısı İrina Nikotina ve İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Viyolonsel grup şefi Julya Krepak ile oda müziği repertuvarının iki büyük eserini seslendirdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 01:21
  1. konser
  2. sanat
  3. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    16. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali
    1. 16. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik..
    2. Bodrum'da "Huzur" uygulaması
    3. Kazara kardeşini kepçeyle ezdi
    4. Piyanist İdil Biret, Muğla'da konser..
    5. Maçın ardından
    6. Beşiktaş'a Portekizli sol bek
    7. İdil Biret Müzik Festivali sona erdi
    8. Katar Emiri, ABD Başkanı Trump ile..
    9. Bayer Münih acımadı: 23-0!
    10. Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler..
    11. Zonguldak'ta cezaevinde gıda..
    12. Afyonkarahisar’da artçı depremler..
    13. 26 yaşındaki Numan yaşama tutunamadı
    14. Mersin'de seyir halindeki otobüste..
    15. Bakan Soylu: “390 evde hasar meydana..
    16. Maçın ardından
    17. DÜZELTME - "GÜNCELLEME - Siirt'te..
    18. Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı..
    19. ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha:..
    20. Denizli'deki deprem
    21. Yemen Savunma Bakanı el-Makdişi bölge..
    22. İzmir-İstanbul Otoyolu’nun Turgutlu..
    23. Otomobil takla attı: 1 yaralı
    24. Haraç vermeyen hurdacı pompalı tüfekle..
    25. "Devletimiz bütün birimleriyle..
    26. Katil Esed'den küstah 'Barış Koridoru'..
    27. Manisa'da otomobil bariyerlere çarptı:..
    28. ABD Dışişleri Bakanlığından Türkiye..
    29. "Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni"
    30. Zelenskiy Baykar'ı ziyaret etti
    ABD resmen açıkladı: Hazırız
    ABD resmen açıkladı: Hazırız
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!

    Günün Karikatürü

    09 Ağustos 2019
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Ahmet Davutoğlu cephesinden Melih Gökçek açıklaması!
    Ahmet Davutoğlu cephesinden Melih Gökçek açıklaması!