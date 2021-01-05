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Gündem İddianame kabul edildi! İşte Canan Kaftancıoğlu'na istenen ceza
Gündem

İddianame kabul edildi! İşte Canan Kaftancıoğlu'na istenen ceza

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasına ilişkin CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında, "suç işlemeye tahrik" ile "suçu ve suçluyu övme" suçlarından 9 aydan, 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-05 15:15:00 -
İddianame kabul edildi! İşte Canan Kaftancıoğlu'na istenen ceza

Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğrafının izinsiz çekilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Kaftancıoğlu hakkında hazırlanan iddianameyi değerlendirdi.

İddianamenin kabulüne karar veren mahkeme, hazırladığı tensip zaptında duruşmanın 21 Mayıs'ta yapılmasına karar verdi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın, 21 Nisan'da aynı partiye mensup 2 kişiyle Üsküdar Kuzguncuk Mahallesi'ne giderek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile ailesi tarafından kullanılan bahçeli evi görüş alanına alıp kendisine ait cep telefonu ile fotoğraf çektiği belirtildi.

Suat Özçağdaş'ın bu şekilde kayda aldığı görüntüyü partisinin il başkanı olan Canan Kaftancıoğlu'na göndermek suretiyle ifşa ettiği kaydedilen iddianamede, Canan Kaftancıoğlu'nun bu eylemden sonra kişisel Twitter hesabından yazdığı yazılar üzerine Fahrettin Altun'un avukatının da Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat ederek şikayetçi olduğu aktarıldı.

İddianamede, Kaftancıoğlu'nun söz konusu yazıları sosyal medya hesabından paylaşmak suretiyle "suç işlemeye tahrik" ile "suçu ve suçluyu övme" suçlarını işlediği ifade edilerek, 9 aydan, 10 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

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