İddia ne, yazılan senaryo ne? Kemalist teğmenler!

Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, bugünkü yazısında Tuzla Piyade Okulu'nda yaşananlara ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

İşte Karahasanoğlu'nun o yazısı:

İddia, Tuzla Piyade Okulu’nda, kendi istekleri ile namazlarını kılmak isteyen bazı teğmenlerin engellendikleri, tahkir edildikleri.

Cevap ne? Cumhuriyet gazetesindeki, odatv’deki, t24’teki cevap şöyle:

“Teğmenlere kumpasın sebebi bu video. İşte o cemaat evi..”

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Cemaat evi var ise.. O evde suç niteliğinde bir şey yapılıyorsa, savcıya gidersin..

Askeriye içinde, yanlış bir uzantı iş yapılıyorsa, komutanına gidersin..

Bu kemalist geçinen arkadaşlar ne yapıyorlar?

İddiadan aktaralım:

“Cumhuriyet karşıtı imamlar asıldığı gibi, sizi de sallandıracağız!”

Kemalist teğmenler, “Yok, haşa. Biz öyle şey der miyiz” cevabı veriyorlar mı?

Kemalist medya organlarından cevabı aktaralım:

“Atatürkçü subaylara kumpas kurulmasının nedeni ortaya çıktı. Ulaşılan video görüntüsünde, TSK içerisinde cemaat sohbetlerine katılan subaylara ilişkin bilgiler yer aldı. Ayrıca Odatv, idari soruşturma dosyasına giren, cemaatçi subayların toplandıkları evin görüntüsüne ulaştı.”

İddia şu.. İki kemalistten biri, diğerini pohpohlayarak, dindar teğmenleri hedefe koyarak şöyle diyor:

“İnşallah Suriye’ye bizim tabura gelir birisi. Tam kim vurduya gidecek yer burası.”

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