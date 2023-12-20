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Gündem İddia ne, yazılan senaryo ne? Kemalist teğmenler!
Gündem

İddia ne, yazılan senaryo ne? Kemalist teğmenler!

Yeniakit Publisher
2023-12-20 11:02:00 -
İddia ne, yazılan senaryo ne? Kemalist teğmenler!

Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "İddia ne, yazılan senaryo ne? Kemalist teğmenler!" başlıklı yazısında çarpıcı ifadeler kullandı.

Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, bugünkü yazısında Tuzla Piyade Okulu'nda yaşananlara ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

İşte Karahasanoğlu'nun o yazısı:

İddia, Tuzla Piyade Okulu’nda, kendi istekleri ile namazlarını kılmak isteyen bazı teğmenlerin engellendikleri, tahkir edildikleri.

Cevap ne? Cumhuriyet gazetesindeki, odatv’deki, t24’teki cevap şöyle:

“Teğmenlere kumpasın sebebi bu video. İşte o cemaat evi..”
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Cemaat evi var ise.. O evde suç niteliğinde bir şey yapılıyorsa, savcıya gidersin..

Askeriye içinde, yanlış bir uzantı iş yapılıyorsa, komutanına gidersin..

Bu kemalist geçinen arkadaşlar ne yapıyorlar?

İddiadan aktaralım:

“Cumhuriyet karşıtı imamlar asıldığı gibi, sizi de sallandıracağız!”

Kemalist teğmenler, “Yok, haşa. Biz öyle şey der miyiz” cevabı veriyorlar mı?

Kemalist medya organlarından cevabı aktaralım:

“Atatürkçü subaylara kumpas kurulmasının nedeni ortaya çıktı. Ulaşılan video görüntüsünde, TSK içerisinde cemaat sohbetlerine katılan subaylara ilişkin bilgiler yer aldı. Ayrıca Odatv, idari soruşturma dosyasına giren, cemaatçi subayların toplandıkları evin görüntüsüne ulaştı.”

İddia şu.. İki kemalistten biri, diğerini pohpohlayarak, dindar teğmenleri hedefe koyarak şöyle diyor:

“İnşallah Suriye’ye bizim tabura gelir birisi. Tam kim vurduya gidecek yer burası.”

...YAZIYI OKUMAK İÇİN...

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Yorumlar

Nadim hatipoğlu

namaz kılan dinine bağlı VATANINI BAYRAĞINI DİNİNİ İNANARAK YAŞAYAN İSANINI SEVEN VATANINA SEVE SEVE CANINI VEREN MÜSLÜMAN TÜRK İNANCINDAN DOLAYI İSTENMİYORSA BİZDE O İSTEMEYENLERİ İSTEMİYORUZ BURASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ NUFÜS CÜZDANIMIZDA TÜRKİYE CUMHURİYET DİNİ BÖLÜMÜNDE İSLAM YAZIYOR İSTEMEYEN AVRIPA KAPILARI AÇIK TUTANDA YOK.

Milli

Ordunun içindeki şımarıklar millete kafa tutanlar derhal atılmalı. Vatandaşlıktan çıkarılmalı vatansız bırakılmalı.
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