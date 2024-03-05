İddia: Filistinlilerle dalga geçen terörist öldürüldü
Filistin’de sivillerin evlerine baskın yapıp kadın kıyafetlerini giyen ve TikTok’ta maymunluk yapan İsrailli teröristin, Kassam Tugayları tarafından öldürüldüğü iddia edildi.
yeniakit.com.tr
ABD destekli terör oluşumu İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze’de devam ettiği soykırıma tüm dünya izleyici kalırken, Filistinli mücahitler Müslümanların onuru için cihada devam ediyor.
Hamas’ın askeri kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları, İsrailli işgalcilere karşı kahramanca savaşırken, mücahitlere gücü yetmeyen siyonistyahudiler sivillere zulmediyor.
Yaptıkları rezillikleri sosyal medyada paylaşmaktan çekinmeyen İsrailli müptezellerden biri, baskın düzenlediği evde Filistinli bir kadına ait giysiyi üzerine geçirip şebeklik yapmış ve TikTok’ta yayınlamıştı.
Güzel iddia: Öldürüldü
Söz konusu İsrailli teröristle ilgili dikkat çeken bir iddia hızla yayıldı. İzzettin el-Kassam Tugayları’nın, kadın kıyafeti giyip Müslümanlarla dalga geçen teröristi öldürdüğü ifade edildi.
Yayınlanan görüntüde siyonist teröristin cansız bedeni ve videoda giydiği kadın kıyafeti yer aldı.