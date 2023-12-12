İddia ediyoruz… Böyle bir otomobil daha önce hiç görmediniz! 1287 beygir güce sahip olan araç zıplıyor! Yok artık! Peki özellikleri ve fiyatı ne?

Ocak ayında duyurulan YangWang U9'ın teknik özellikleri açıklandı. Otomobil, 4.966 mm uzunluk, 2.029 mm genişlik ve 1.295 mm yüksekliğiyle süper spor otomobillere göre oldukça büyük ölçülere sahip. Aracın batarya kapasitesi ise 100 kWh...

Otomobilde her biri 322 beygir (240 kW) gücünde olan 4 elektrik motoru bulunuyor. Bu dört motor toplamda 1287 beygir güç üretebiliyor. YangWang U9 ilk tanıtıldığında 1100 beygir güce sahip olacağı konuşuluyordu. Dolayısıyla otomobil beklenenden de yüksek bir güce sahip olacak. Büyük boyutları ve bataryası aracın ağırlığına da etki etmiş. 2475 kg ağırlığa sahip araç Rimac Nevera'dan 175 kg daha ağır.

BYD aracın 0'dan 100 km/h hıza 2 saniyede çıkabildiğini söylüyor. Aracın son hızı ise 300 km/h. Otomobil, CLTC ölçümlerine tek şarj ile 700 km yol gidebiliyor.

Otomobilin en ilginç özelliği özel süspansiyon sistemi. BYD tarafından Disus-X olarak adlandırılan süspansiyon sistemi ile araç dikey, yanal ve boylamsal hareket edebiliyor. Bu sistem sayesinde araç aşağı yukarı zıplayabiliyor, dans eder gibi hareket edebiliyor ve üç tekerlek üzerinde durabiliyor.

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YangWang U9, güçlü motorları, büyük bataryası ve gelişmiş süspansiyon sistemine rağmen 140 bin dolar gibi süper otomobillere göre uygun bir fiyattan satışa sunulacak. (donanimhaber)