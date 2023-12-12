  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıt fiyatlarını aşağı çekiyor: Akaryakıt fiyatlarında son durum

Uzman isim Eurofighter süreciyle ilgili şok detayı açıkladı! Türkiye aldıktan sonra bunu yapabilirler

İstanbul'da görüldü, vatandaşlara uyarı üstüne uyarı yapıldı!

Rus isimden! İran ve ambargo dersleri: artık Rus ekonomisinin 3 zaafı belli oldu! Ruslar hakkında duyurusu

Gemlik depremini 72 saat önceden bilen Kadir Sütçü Türkiye'ye duyurdu: Şimdi orada deprem olacak

Skandal sonrası tepki yağmıştı! Zara kendini böyle savundu

Dünyaya 'son dakika' koduyla duyurdular! İsrail'i vurdular

İkinci EYT mağdurları için yasa teklifi!

İsrail ordusundan şok itiraf

Kripto para uçuşa geçti: Ne altın ne dolar durdurulamıyor! Şok tepki: rakam ilk kez 44 bini aştı! İşte sebebi ortaya çıktı
Otomotiv İddia ediyoruz… Böyle bir otomobil daha önce hiç görmediniz! 1287 beygir güce sahip olan araç zıplıyor! Yok artık! Peki özellikleri ve fiyatı ne?
Otomotiv

İddia ediyoruz… Böyle bir otomobil daha önce hiç görmediniz! 1287 beygir güce sahip olan araç zıplıyor! Yok artık! Peki özellikleri ve fiyatı ne?

Yeniakit Publisher
2023-12-12 18:48:00 -

BYD'nin süper spor otomobili YangWang U9'un özellikleri ortaya çıktı. Otomobil beklenenden daha yüksek motor gücüne sahip olacak. Otomobilin özellikleri neler, fiyatı ne kadar?

Ocak ayında duyurulan YangWang U9'ın teknik özellikleri açıklandı. Otomobil, 4.966 mm uzunluk, 2.029 mm genişlik ve 1.295 mm yüksekliğiyle süper spor otomobillere göre oldukça büyük ölçülere sahip. Aracın batarya kapasitesi ise 100 kWh...

Otomobilde her biri 322 beygir (240 kW) gücünde olan 4 elektrik motoru bulunuyor. Bu dört motor toplamda 1287 beygir güç üretebiliyor. YangWang U9 ilk tanıtıldığında 1100 beygir güce sahip olacağı konuşuluyordu. Dolayısıyla otomobil beklenenden de yüksek bir güce sahip olacak. Büyük boyutları ve bataryası aracın ağırlığına da etki etmiş. 2475 kg ağırlığa sahip araç Rimac Nevera'dan 175 kg daha ağır.

BYD aracın 0'dan 100 km/h hıza 2 saniyede çıkabildiğini söylüyor. Aracın son hızı ise 300 km/h. Otomobil, CLTC ölçümlerine tek şarj ile 700 km yol gidebiliyor.

Otomobilin en ilginç özelliği özel süspansiyon sistemi. BYD tarafından Disus-X olarak adlandırılan süspansiyon sistemi ile araç dikey, yanal ve boylamsal hareket edebiliyor. Bu sistem sayesinde araç aşağı yukarı zıplayabiliyor, dans eder gibi hareket edebiliyor ve üç tekerlek üzerinde durabiliyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

YangWang U9, güçlü motorları, büyük bataryası ve gelişmiş süspansiyon sistemine rağmen 140 bin dolar gibi süper otomobillere göre uygun bir fiyattan satışa sunulacak. (donanimhaber)

 

Karşınızda Renault’un en küçük elektrikli modeli Renault 5 E-Tech! Türkiye’ye ne zaman gelecek? Merak edilen detaylar!
Karşınızda Renault’un en küçük elektrikli modeli Renault 5 E-Tech! Türkiye’ye ne zaman gelecek? Merak edilen detaylar!

Otomotiv

Karşınızda Renault’un en küçük elektrikli modeli Renault 5 E-Tech! Türkiye’ye ne zaman gelecek? Merak edilen detaylar!

İçeriğinde neler yok ki! Bu yazılım güncellemesi Tesla sahiplerinin hayatını kurtaracak!
İçeriğinde neler yok ki! Bu yazılım güncellemesi Tesla sahiplerinin hayatını kurtaracak!

Otomotiv

İçeriğinde neler yok ki! Bu yazılım güncellemesi Tesla sahiplerinin hayatını kurtaracak!

Teknolojinin böylesi! Artık kış lastiğine ihtiyaç kalmayacak! Hyundai o ihtiyacı ortadan kaldırıyor!
Teknolojinin böylesi! Artık kış lastiğine ihtiyaç kalmayacak! Hyundai o ihtiyacı ortadan kaldırıyor!

Otomotiv

Teknolojinin böylesi! Artık kış lastiğine ihtiyaç kalmayacak! Hyundai o ihtiyacı ortadan kaldırıyor!

Otomobil severlere Kia’dan yılın son indirimi! Fırsat ayağınıza geldi! Yeni yıla yeni araç! Sıfır faiz fırsatı!
Otomobil severlere Kia’dan yılın son indirimi! Fırsat ayağınıza geldi! Yeni yıla yeni araç! Sıfır faiz fırsatı!

Otomotiv

Otomobil severlere Kia’dan yılın son indirimi! Fırsat ayağınıza geldi! Yeni yıla yeni araç! Sıfır faiz fırsatı!

KOBİ’lere yeni yıl müjdesi! Volkswagen’in efsane modeli evrim geçirdi! Ne zaman tanıtılacak? Kaç versiyon ile karşımıza çıkacak?
KOBİ’lere yeni yıl müjdesi! Volkswagen’in efsane modeli evrim geçirdi! Ne zaman tanıtılacak? Kaç versiyon ile karşımıza çıkacak?

Otomotiv

KOBİ’lere yeni yıl müjdesi! Volkswagen’in efsane modeli evrim geçirdi! Ne zaman tanıtılacak? Kaç versiyon ile karşımıza çıkacak?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23