İDDEF, Yemen'deki 500 aileye gıda yardımı yaptı

İSTANBUL (AA) - İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) iç savaşla birlikte dünyanın en büyük insanlık krizinin yaşandığı Yemen'deki acil yardım çalışmaları kapsamında 500 aileye daha gıda yardımında bulundu.

İDDEF'ten yapılan açıklamaya göre, Yemen'de 6 yıldır devam eden iç savaşta binlerce mazlum sivil hayatını kaybederken milyonlarca insan ise açlık ve yoksullukla mücadele ediyor.

İDDEF, ülkede başlayan iç savaşla birlikte insani yardım çalışmaları için harekete geçti. 2018 yılında Yemenliler için "Yemen'e Acil Yardım" projesini başlatıldı ve yardımlar istikrarlı bir şekilde devam ediyor.

Her geçen gün insanlık dramının içler acısı hale geldiği ve kış şartlarıyla mücadeleye hazırlanan Yemenlileri yalnız bırakmayan İDDEF ekipleri, iç savaş nedeniyle yerinden yurdundan olmuş 3 milyonu aşkın insanın yaşam mücadelesi verdiği Marib bölgesindeki mülteci kampını ziyaret etti.

Ekipler, 500 ihtiyaç sahibi aileye, içerisinde pirinç, sıvı yağ, un ve şeker gibi temel yaşam malzemelerinin bulunduğu gıda kolilerini teslim etti.

Hayırseverler, kumanya, kurban ve battaniye bağışı için "www.iddef.org" internet sitesi üzerinden, ilgili hesap numaralarına da "EFT/havale" yoluyla ya da "0212 621 0065" numaralı telefon numarasından detaylı bilgi alarak destekte bulunabiliyor.