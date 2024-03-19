  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! 1 askerimiz şehit oldu 6 terörist öldürüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçimler öncesi kritik çağrı!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin acı gerçeği yüzümüze vurdu: Ekrem İmamoğlu baş aktör çıktı

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’la ilgili Türkiye’yi ayağa kaldıracak iddia! Seçim sonrası bunu yapacaklar

Bahçeli'nin Erdoğan'a çağrısının ardından MHP'li Yalçın'dan flaş açıklama

Burcu Köksal'ın ardından CHP'de bir DEM Parti isyanı daha! 'Şerefsizlere yakın değilim'

Şehit babasına hakaret etmişti… Can Ataklı mahkemede kıvırdı!

Kafa koparan Fatih'in maharetini ifade veren avukat anlattı! Şok eden detay

İran’dan Türkiye’ye karşı çok büyük alçaklık! MİT Başkanı, ‘şakkk’ diye önlerine koymuş ama oralı bile olmamışlar

Bak YRP DEM Parti ne diyor! 'AK Parti'nin karşısındaki adayı bizim için avantaj'
Oruç İDDEF Gazze’nin yaralarını sarıyor
Oruç

İDDEF Gazze’nin yaralarını sarıyor

Yeniakit Publisher
2024-03-19 23:40:00 -
İDDEF Gazze’nin yaralarını sarıyor

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), terör devleti İsrail’in saldırıları altındaki Gazze’ye ramazan ayında da gıda ve acil yaşam malzemeleriyle desteklerini sürdürüyor.

Hayatta kalma mücadelesi veren Filistinli ailelerin yemek, ilaç, yakıt, battaniye ve kumanya ihtiyacının karşılanması için yapılan çalışmalar hayırseverlerin desteğiyle devam ediyor.

Bu yıl “Gazze ve tüm mazlum coğrafyalara ramazan ol” sloganıyla gerçekleştirilen ramazan faaliyetleri kapsamında zekat, fitre, kumanya ve diğer gıda malzemeleri bölgeye ulaştırılıyor.

Özellikle güvenli bölge olarak görülen, bebek, çocuk, kadın ve yaşlıların sığındığı okul, hastane ve çadırlarda günlük olarak fırınlarında üretilen 50 bin ekmek ve günlük 10 bin kişilik sıcak yemek ikram ediliyor.

Yardımlar Mısır üzerinden ulaştırılıyor

Gazze şeridindeki 3 ambulansıyla hizmet veren, önceki yıllarda inşa ettiği tesislerde günlük 250 bin litre su arıtıp, günde 30 bin kişiye temiz su sağlayan İDDEF, Mısır’ın başkenti Kahire’de kurduğu acil yardım lojistik merkezindeki gıda, kışlık kıyafet, un, ilaç ve tıbbi malzemeleri tır’larla Gazze’ye düzenli gönderiyor.
Gazze içerisindeki ekipler ise Refah Sınır Kapısı’ndan giriş yapan yardım tır’larını teslim alıp yardımları ulaştırıyor.

Federasyon, zulmün gündemden düşmemesi, Gazzeli mağdurlara daha fazla yardım ulaşması ve bunun dünyaya duyurulması için sosyal medya platformlarında “Gazze Ol” başlıklı kampanyasını da sürdürüyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23