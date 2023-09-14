İDDEF, Fas ve Libya İçin Harekete Geçti

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) Kuzey Afrika ülkesi Fas’ta meydana gelen 7.0 şiddetindeki depremin neden olduğu yıkım ve Libya’da etkili olan Daniel fırtınasıyla oluşan sel felaketinin ardından yaraları sarmak, acıları dindirmek ve kardeşlerinin acil ihtiyaçlarını gidermek için harekete geçti. İDDEF ekipleri ilk etapta, su ve hazır gıda yardımında bulunmaya başladı.

İDDEF’ten yapılan açıklamada, “İDDEF olarak, dost ve kardeş ülkeler Fas ve Libya’daki afetlerin yaralarını sarmak için harekete geçtik. Fas’ta meydana gelen depremden ve bir kaç gün sonra Libya’da yaşanan sel felaketinden etkilenen kardeşlerimizin yanında olmak, tespitlerde bulunarak ihtiyaca yönelik çalışmalar yapmak üzere afet yönetimi ekibimizi bölgeye gönderdik. Afet bölgelerindeki yerel görevlilerimiz ile birlikte çalışmalarına devam eden ekiplerimiz öncelikli olarak su ve hazır gıda malzemelerini ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırıyor. Saha ekibimizin tespitlerine göre yardımlarımız genişleyecek ve özellikle ulaşmada güçlük çekilen kırsal bölgelere gideceğiz. Ayrıca İzmir limanından Libya’ya hareket eden yardım gemisine İnsani yardım malzemelerimizle destek olduk. Ülkelerdeki afetzede kardeşlerimize acil insani yardım malzemesi ulaştırmak isteyen bağışçılarımız www.iddef.org web sitemiz üzerinden veya 0212 621 0065 numaralı çağrı merkezimizi arayarak destek olabilir. Hayırseverlerimiz ayrıca ACIL YARDIM yazarak 7230'a SMS göndererek yardım kampanyamıza 20 TL katkıda bulunabilir. Afetler nedeniyle hayatını kaybeden kardeşlerimize Cenab-ı Hakk'tan rahmet diliyor, can kaybının artmamasını temenni ediyoruz” denildi.