İdari izinler kararında son nokta
Sağlık -Sen Sendikası idari izinlerle ilgili tartışmaya Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün son noktayı koyduğunu duyurdu.
YENİ AKİT ANKARA
Sağlık -Sen Sendikası idari izinlerle ilgili tartışmaya Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün son noktayı koyduğunu duyurdu.
Sağlık -Sen Sendikası resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı; "Sağlık-Sen'in 6. Dönem Toplu Sözleşme kazanımı olan idari izin günlerinde görev yapan sağlık çalışanlarına nöbet izni ya da nöbet ücreti verilmesi hususu tartışma konusu olmaktan çıktı"