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Aktüel İdari izinler kararında son nokta
Aktüel

İdari izinler kararında son nokta

Sağlık -Sen Sendikası idari izinlerle ilgili tartışmaya Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün son noktayı koyduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-08-03 18:00:00 -
İdari izinler kararında son nokta

YENİ AKİT  ANKARA

Sağlık -Sen Sendikası idari izinlerle ilgili tartışmaya Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün son noktayı koyduğunu duyurdu.

Sağlık -Sen Sendikası resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı; "Sağlık-Sen'in 6. Dönem Toplu Sözleşme kazanımı olan idari izin günlerinde görev yapan sağlık çalışanlarına nöbet izni ya da nöbet ücreti verilmesi hususu tartışma konusu olmaktan çıktı"

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