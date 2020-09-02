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Gündem İdam geri mi geliyor? İdam çıkacak mı?
Gündem

İdam geri mi geliyor? İdam çıkacak mı?

Son dakika haberine göre MHP Lideri Devlet Bahçeli idam konusunda flaş bir çıkış yaptı. Bahçeli’nin açıklaması idama yeşil ışık olarak yorumlandı. Peki idam çıkacak mı? İdam geri mi geliyor?

Yeniakit Publisher
2020-09-02 16:11:00 - 2020-09-02 16:15:03
İdam geri mi geliyor? İdam çıkacak mı?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İğren ve ilkel suçların caydırıcılık kazandırmak için idamın geri getirilmesi gerektiğini açıkladı. Bahçeli "İdam cezasının hukuk mevzuatımıza tekrar alınması, iğrenç ve ilkel suçların işlenmesini caydırabilecektir." Cumhurbaşkanı Erdoğan, zaman zaman idam yasasının Meclis’ten çıkması durumunda hemen onaylayacağını söylemişti.

 

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