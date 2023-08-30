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Gündem İdam edin idam! Taksideki valizden bakın ne çıktı
Gündem

İdam edin idam! Taksideki valizden bakın ne çıktı

Yeniakit Publisher
2023-08-30 13:04:00 -

Kocaeli’de jandarma ekipleri, alınan istihbarat üzerine ticari taksiyi durdurdu. Bagajda bulunan valize narkotik köpeği tepki verince, 4 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Milletin evlatlarını zehirleyerek kazandıkları paralarla mafyalara ve terör örgütlerine kazanç sağlayan zehir tacirleri, dünyadaki tüm toplumlar için büyük tehdit. Özellikle gençleri ağına düşüren bu karanlık eller için vatandaşlar; idama varan büyük ve caydırıcılığı kesin cezalarla yargılanmalarını istiyor.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Ekipleri tarafından, uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik İzmit ve Kartepe ilçelerinde iki ayrı operasyon gerçekleştirildi.

Alınan istihbarat üzerine Akpınar TOKİ konutlarında ticari taksi durduruldu. Takside yolcu olarak bulunan kişinin valizine narkotik köpeği tepki verdi. Yapılan aramada 4 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Bir başka operasyonda ise 40 gram kubar esrar ve 5 bin 520 dolu makaron ele geçirildiği öğrenildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan jandarmanın narkotik köpeğiyle ticari takside yaptığı arama anbean görüntülendi. Görüntülerde, güvenlik önlemi alan jandarma ekiplerinin aracı detaylı şekilde araması yer aldı.

Vatandaş idam istiyor

Milletin evlatlarını zehirleyerek kazandıkları paralarla mafyalara ve terör örgütlerine kazanç sağlayan zehir tacirleri, dünyadaki tüm toplumlar için büyük tehdit. Özellikle gençleri ağına düşüren bu karanlık eller için vatandaşlar; idama varan büyük ve caydırıcılığı kesin cezalarla yargılanmalarını istiyor.
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