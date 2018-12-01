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İda Ultra Maratonu başladı

- Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Yeşilyurt köyü ile Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Kazdağları arasında gerçekleştirilen maratona, 18 ülkeden yaklaşık 800 sporcu katılıyor

01 Aralık 2018 Cumartesi 22:05
İda Ultra Maratonu başladı


BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit Belediyesi öncülüğünde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen İda Ultra Maratonu başladı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Yeşilyurt köyü ile Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Kazdağları arasında 15, 36, 62 ve 103 kilometrelik 4 parkurda gerçekleştirilen organizasyonda, 18 ülkeden yaklaşık 800 sporcu, dereceye girebilmek için mücadele ediyor.

Sporcular, dünyanın en büyük ikinci oksijen kaynağı olarak nitelendirilen Kazdağları'nın endemik bitki türleri, Zeus Altarı, tarihi Roma Köprüsü, Şahin Deresi Kanyonu, yüzyıllardır ayakta duran tarihi köyleri, Sutüven Şelalesi, zeytin tarlaları, kaplıcaları ile doğal ve kültürel zenginliklerinin arasındaki parkurlarda koşuyor.

Ultra maratonun organizasyon komitesi başkanı Polat Dede, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bu yıl üçüncüsü düzenlenen etkinlikte katılımın her geçen sene arttığını söyledi.

Dünyanın birçok ülkesinden sporcuların geldiğini anlatan Dede, "Soğuk kış aylarında buraya bine yakın sporcu, Kazdağları'nda koşmak için geldi. Biz, bu organizasyonun tanıtımı için Türkiye'de ve dünyanın birçok ülkesinde çok fazla çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka da etkinliğe katılımın fazla olmasının mutluluk verdiğini dile getirerek, "Kazdağları ve Edremit, sporuyla, kültürüyle uluslararası düzeyde de anılmaya başlanan bir yer haline geldi." diye konuştu.

İda Ultra Maratonu, yarın ödül töreniyle sona erecek.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 22:05
  1. Balıkesir
  2. İda Ultra Maratonu
  3. Kazdağları
  4. maraton

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