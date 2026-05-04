İcralık oldu, bıçakla avukatın bürosunu bastı!

Erzurum’da avukat Taha Bağaçlı, bürosuna gelen ve bankaya olan borcu sebebiyle icralık olduğu öğrenilen K.P'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Bağaçlı yara almadan kurtulurken, saldırı sonrası gözaltına alınıp, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli K.P., karara itiraz üzerine tutuklandı.

Erzurum Barosu avukatları da saldırıya tepki gösterdi. Avukatlarla birlikte basın açıklaması yapan Baro Başkanı Mesut Öner, saldırıyı en güçlü şekilde kınadıklarını belirterek "Avukatlar hiçbir dosyanın tarafı değildir; savunma makamının temsilcisi olarak hukukun işlenmesine katkı sunan yargının kurucu unsurlarındandır. Avukata yönelik her türlü şiddet, yalnızca bir meslek grubuna değil; savunma hakkına, hukuka, hukuk devletine ve adalete yönelmiş bir saldırıdır" diye konuştu.