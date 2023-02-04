İcralık olan borçlara af şartları belli oldu

2023 yılı itibariyle borcu olan vatandaşlara birçok yeni yapılandırma fırsatı ve ödeme kolaylığı gelmeye başladı. Seçimlerin de yaklaşmasıyla hız kazanan düzenleme kapsamında vergi, ceza, SGK prim borçları ve diğer birçok borç kaleminde devlet tarafından birçok borçtan vazgeçilecek.

İcra borçları olanlara da gelen yeni müjde sonrasında borçları 2 bin TL’yi geçemeyen vatandaşların bu borçları için takip sonlandırılacak. Söz konusu uygulama aynı zamanda vergi, ceza, faiz gibi diğer birçok borçta da geçerli olacak.

2 BİN LİRAYI AŞMAYAN BORÇLAR SİLİNECEK!

Vatandaşların 31 Aralık 2022 tarihine kadar olan ve 2 bin lirayı aşmayan vergi dairelerine olan borçları için ceza tahsilatından vazgeçilmesine karar verildi. Bir defaya mahsus olarak söz konusu borçlar silinecek. Bu sayede borçlarını ödeyemeyen birçok vatandaş yapılandırma fırsatından yararlanabilecek.

15 Ağustos 2022 tarihinden önce icra takibine başlanan ve 2 bin lirayı geçmeyen tüm alacaklar gider gösterilecek vergiden düşülebilecek. Varlık yönetim şirketine devredilen alacaklar da bu kapsamda yer alıyor.

İCRALIK BORÇLARIN SİLİNMESİ İÇİN BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

İlgili tarihe kadar borcu 2 bin lirayı geçmeyen vatandaşların icra dosyası başvuruna gerek kalmadan otomatik olarak sistemden bu borçların düşülmesi bekleniyor. Söz konusu borçların silinmesinin yanı sıra daha yüksek miktarda borç ödemesi gereken kişilere de indirim ve uygun vadelerde ödeme kolaylıkları da sağlanacak.

BORÇ YAPILANDIRMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Devletin birçok alacağından vazgeçtiği ve vergi, ceza, SGK prim borcu, icra borçları gibi birçok borcu kapsayan yapılandırma düzenlemesinin ne zaman uygulanacağı araştırılmaya başladı. Adalet Bakanlığı tarafından kanun değişikliği çalışmalarına başlandığı ifade ediliyor.

Söz konusu düzenlemenin ise 1 Ekim’de yeni yasama döneminin başlamasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gündeme gelmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamada 2 bin liranın altında olan borçların tamamının silineceği duyurulmuştu.