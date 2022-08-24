İcralık borçlara devlet desteği geliyor! 6 milyon kişinin borcu karşılanacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın uzun süredir üzerinde çalıştığı 'dar gelirli'ye yönelik destek paketinde son aşamaya gelindi. Kabine Toplantısı'nda da masaya yatırılan icra ve haciz sorunlarını çözecek paketin ayrıntıları belli oldu. Buna göre, 6 milyona yakın vatandaşın icra takibine düşen 30 milyar lira civarındaki borcu silinecek.

İki Formül olacak

Ekonomi yönetiminin üzerinde çalıştığı paketin iki ayaklı olacağı öğrenildi. Paketin ilk ayağına göre, 5 milyona yakın ailenin 2 bin liraya kadar olan borcu icradan düşecek. Bu amaçla ailelerin borçlu olduğu şirketler, icraya verdikleri alacaklarını muhasebe kayıtlarında gider olarak gösterecek ve vergiden düşecek. Böylece bu kapsamdaki vatandaşların borcu kamu maliyesinden karşılanmış olacak.

İcralara devlet desteği

Paketin ikinci ayağını ise takibi 'varlık yönetim şirketleri' tarafından yapılan icradaki borçlar oluşturacak. Bir milyona yakın vatandaşın varlık yönetim şirketlerine devredilmiş 2 bin 500 liraya kadar olan icra takibindeki borçlarını devlet üstlenecek.

Düzenlemeyle ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, NTV’ye yaptığı açıklamada, vatandaşlara destek sağlanacak borçların önemli bir kısmının temel ihtiyaçlara tekabül eden elektrik, su, doğalgaz, telefon aboneliklerinden kaynaklandığını belirtti.

'Vatandaşlar 30 milyar liraya yakın icra borç yükünden kurtulacak'

Bakan Nebati, “Kamu maliyesine önemli bir yük getirmeden bu borçların tasfiyesini amaçlıyoruz. Bu borçlarda varlık yönetim şirketleri ve işletme hesabına göre defter tutan şirket veya kurumlar alacaklı tarafı oluşturuyor. Borçlular ise gerçek kişi. Vatandaşlar 30 milyar liraya yakın icra borç yükünden kurtulacak. Bu sayede küresel ekonomik kriz ve salgının en fazla etkilediği alt gelir düzeyindeki vatandaşların icralık borçlarının tasfiyesi gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: NTV