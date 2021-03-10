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Ekonomi İcradan satışın böylesi
Ekonomi

İcradan satışın böylesi

Çanakkale Ezine İcra Dairesi’nce, 11 Adet 22 Ayar 270,29 Gram 11 Adet altın bilezik açık artırma usulü ile satılacak.

Yeniakit Publisher
2021-03-10 13:33:00 -
İcradan satışın böylesi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilginç ilana göre altınların 1. satışı 16.04.2021 tarih ve saat 14.30’da Ezine Adliyesi Ezine İcra Müdürlüğü Kalemi’nde gerçekleştirilecek. 111.032,43 TL tahmini değer takdir edilen ziynetlerin ihalesine katılmak isteyenler 22.206,486 TL nakit pey akçesi veya bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerekiyor. Satışa elektronik ortamda teklif alınmadığı gibi ihaleye iştirak edeceklerin bizzat satış mahallinde olmaları da isteniyor.

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