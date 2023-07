Küçükçekmece'de icradan satılık taşınmaz ilanı!

T.C. Küçükçekmece İcra Dairesi tarafından verilen ilan şöyle:

2023/28253 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/28253 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



* Hissedarlar yönünden; Hissedarlara tebliğ yapılamamış ise taşınmazın internet haber sitesi ilanının veya elektronik satış portalında yapılan ilanın İİK'nun 127. Maddesi uyarınca tebligat yerine kaim olacağı ilan ve tebliğ olunur.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : İstanbul İl, Başakşehir İlçe, KAYABAŞI Mahalle/Köy, Resneli çiftliği Mevkii, 217 Ada, 15 Parsel, İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Kayabaşı Mahallesi, Resneli Çiftliği Mevkii,217 ada, 15 parsel sayılı, 328,10 m2 alanlı ARSA Ana taşınmaz nitelikli taşınmazın 3/20 HİSSELİ'dir



TAŞINMAZIN KONUMU: İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Güvercintepe Mahallesi, Fatih Caddesi, Bey Safa Oğulları Apartmanı No: 246 adresinde Fatih Caddesi ve Güner Sokak cepheli, köşe konumlu taşınmaz parselidir. Mahallen üzerinde Güner Sokak No 8 den Bina Girişini almış, Fatih Caddesi No 246 numaradan da Dükkan girişleri yer alan yapı bulunmaktadır. Bölgenin ana ulaşım akslarından biri olan Fatih Caddesi'ne cepheli taşınmaz Orhangazi Caddesi'ne kuş uçuşu yaklaşık 100 m mesafede Ahmet Yesevi Caddesi'ne yaklaşık kuş uçuşu 100 m mesafede bulunmaktadır.



TAŞINMAZIN İNCELEMESİ: Bodrum Kat+Zemin Kat+3 Normal Katlı şekilde, toplam Bodrum Kat yaklaşık 211 m2 alanlı, Zemin Kat 211 m2 alanlı, Normal Katların her biri 242 m2 olmak üzere toplam alanın 906 m2 alanlı olduğu tespiti yapılmış olup, bodrum katında depo, zemin katında 2 dükkan ve daire, normal katlarında 2?şer daire olarak, depremden önce inşa edilmiştir. Binada kat irtifakı kurulmamıştır. Dış cephesi sıvalı, katları irtibatlandıran merdiven basamakları mozaik, giriş kapısı demir konstrüksiyondur. Keşif tarihinde mahalde yapılan tespitte binanın fiziki durumunun yıpranmış olduğu tespitleri yapılmıştır.



İMAR DURUMU: Başakşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 26.05.2023 Tarih ve E-67507953-115.02.01-148027 Sayılı yazısında; İstanbul İli, Başakşehir ilçesi, Güvercintepe Mahallesi 217 ada, 15 parsel sayılı taşınmaza ait imar durumu bilgisi yetkili müdürlüğün veri tabanına işlemiş olduğu mer'i imar planına ait sayısal verilerden alınmış olup, bugün itibariyle; 1/1000 ölçekli "11.12.2012 t.t'li Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Uygulama İmar Planı" kapsamında kısmen T2:Ticaret Alanında, kısmen Yol'da kalmakta olup, Ticaret Alanında kalan kısmı imar planı, ilgili kanun ve yürürlükteki yönetmelik hükümlerince tek başına yapılaşmaya haiz olmadığından, 217 ada 16 parsel ile tevhit edilmeden uygulama yapılamaz. Kamu alanına terk ve ihdas işlemlerine (Yol, Park, O.P. vb.) ait sınırlar inşaat istikamet rölevesinde belirlenecek ve uygulama net imar parseli üzerinden yapılacaktır. T2:Ticaret Alanlarında "300 m²'den küçük parsellerde İkiz Düzende, Önbahçe, Arka ve Yan Bahçe mesafeleri 3.00 metre, Hmax:9.50 metre; 300-500 m² arasındaki parsellerde ise İkiz Düzende, Önbahçe, Arka ve Yan Bahçe mesafeleri 3.00 metre, Hmax:12.50 metre; 500 m² den büyük parsellerde E=1.90 olup Ayrık düzende uygulama yapılacak" denilmektedir. Bilahare Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü'nün 22.05.2020 tarih ve 105676 sayılı yazılarında, Rezerv Yapı Alanları'nda yeniden düzenlenen alan sınırının Bakanlık Makamının 07.04.2020 tarih ve 105645 sayılı Olur'ları ile onaylandığı bildirilmiş olup, bahse konu taşınmaz 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında ?Rezerv Yapı Alanı'nda kalmaktadır.



Kıymeti : 1.202.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında olduğu gibidir



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/09/2023 - 13:40

Bitiş Tarih ve Saati : 29/09/2023 - 13:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/10/2023 - 13:40

Bitiş Tarih ve Saati : 23/10/2023 - 13:40

26/07/2023



(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

