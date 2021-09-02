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Ekonomi İcradan satılık daire
Ekonomi

İcradan satılık daire

Ankara Batı İcra Dairesi, Sincan/Pınarbaşı Mahallesinde bulunan 6+1 dubleks daireyi 210 bin TL’den açık artırma usulü ile satışa çıkardı.

Yeniakit Publisher
2021-09-02 13:53:00 -
İcradan satılık daire

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilanda “Ankara İl, Sincan İlçe, 4328 Ada, 1 Parsel, PINARBAŞI Mahalle 3. Kat, 7 Nolu Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçlu adına isabet eden tam hissesi satışa çıkarılmış olup, Açık adresi Pınarbaşı mah. 120. Sok. İpek apartmanı No : 21/7 Sincan/ Ankara şeklindedir.” denildi.

İlanda konuyla ilgili şu payaşımda bulunuldu:

Adresi : Pınarbaşı mah. 120. Sok. İpek apartmanı No : 21/7 Sincan/ Ankara

Yüzölçümü : 485,00 m²

Arsa Payı : 60/485

İmar Durumu : Dosyasında mevcuttur.

Kıymeti : 210.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi olup dosyasında mevcuttur. (aile konutu şerhi vardır)

1. Satış Günü : 21/10/2021 günü 11:45 - 11:48 arası

2. Satış Günü : 18/11/2021 günü 11:45 - 11:48 arası

Satış Yeri : Mezat Salonu - Ankara Batı Adalet Sarayı ETİMESGUT / ANKARA

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

 

 

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