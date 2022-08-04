İçme suyu ve atık için bir tek çivi dahi çakmadılar!

YENİ AKİT ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde İSKİ Genel Müdürü olarak görev yapan eski Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, yönetimi devraldığından beri İstanbul’un içmesuyu ve atıksu ihtiyaçlarına yönelik tek çivi çakmayan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu “beceriksizlikle” suçlayarak kendi dönemlerinde yapılan hizmetleri sıraladı. İstanbul’un 2071 yılına kadar içme suyu meselesini çözdüklerini hatırlatan Eroğlu, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı olmadan önceki dönemi yaşayan aziz İstanbullular bu meseleleri acı bir hatıra olarak zihinlerinde taşımaktadır. Yaşanılanları gençlere anlatmak fevkalade zordur. Bugün İstanbul’un ve İstanbulluların yaşadığı, 28 yıl öncesinin İstanbul’unu hatırlatmaktadır. 1994 öncesi İstanbul’u yönetemeyen zihniyet nasıl ki o zaman şehri susuz bırakmışsa bugün de aradan 3,5 yıl geçmesine rağmen şehre bir litre dahi su getirmeyi becerememiştir. Bu beceriksizliklerini de örtbas etmek için sürekli olarak İstanbul’a yaptığımız muazzam içme suyu ve altyapı yatırımlarına çamur atıyorlar. 2021’de İstanbul’un kullandığı 1 milyar 74 milyon m3 suyun 626 milyon m3’ü Melen ve Yeşilçay Sisteminden verilmiştir. Yani yüzde 59’u. Hal böyleyken, 3,5 yıldır İstanbul’a bir çivi dahi çakmayanların çıkıp Melen’den şehre su iletilmiyormuş gibi algı yapmasını İstanbulluların takdirine sunuyorum. Belediye yönetiminde olanlar iş değil kuru laf üretmektedir. 15 yıldır Melen Sisteminden Aziz İstanbul’a içme suyu iletilmesine rağmen sanki Melen’den şehre su verilmiyormuş gibi bir algı oluşturmaya çalışmaları hamaset üretmekten başka bir şey değildir. 3,5 yıldır kendilerinin yaptığı herhangi bir içme suyu yatırımı bulunmamaktadır. İçme suyuna dair yaptıkları tek şey getirdiğimiz suya ve tarihi çeşmeye musluk takmaktan ibarettir. İstanbul’un suyunu bizler getirdik. Dev barajlar, içinden otomobil geçen içme suyu arıtma tesislerini, içme suyu isale hatlarını, Dünyanın en modern içme suyu arıtma tesislerini İstanbul’a kazandırdık. Tamamen çürümüş, küflenmiş içme suyu şebekesini modern borularla yeniledik. Dünyanın en ileri içme suyu arıtma tesislerini İstanbul’a kazandırdık. İstanbul’un su ihtiyacı günlük 3 milyon m3 olmasına rağmen su ihtiyacının 1,5 katı kapasitede 6 adet içme suyu arıtma tesisini hizmete aldık. Tarih, İstanbul’a kimin şevkle hizmet ettiğini, kimin de milyarlarca lirayı reklam, heykel vs. ile harcayarak algı yönetmeye çalıştığını yazacaktır. Sevgili İstanbullular endişelenmeyiniz. Mevcut büyükşehir belediye başkanı su teminine dair hiçbir yatırım yapmamasına rağmen sizi susuz bırakmayız” şeklinde bilgi verdi.