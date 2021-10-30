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Dünya İçlerinde Türkiye de var! Darbeci Burhan, büyükelçileri görevden aldı
Dünya

İçlerinde Türkiye de var! Darbeci Burhan, büyükelçileri görevden aldı

Darbeci Sudan Ordusu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Türkiye’nin de arasında olduğu çok sayıda ülkedeki büyükelçiyi görevden aldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-30 17:03:00 -
İçlerinde Türkiye de var! Darbeci Burhan, büyükelçileri görevden aldı

Darbeci Sudan Ordusu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Türkiye’nin de arasında olduğu çok sayıda ülkedeki büyükelçiyi görevden aldı.

Sudan televizyonunun haberine göre, Burhan, Sudan’ın Ankara Büyükelçisi Adil İbrahim Mustafa, Abu Dabi Büyükelçisi Muhammed el-Emin ve Pretorya Büyükelçisi Usame Salahuddin’i görevlerinden aldı.

Ayrıca Burhan, Dışişleri Bakanlığındaki farklı görevleri yürüten 4 büyükelçinin de görevlerine son verdi.

Sivil yönetime müdahaleyi reddettiler

Burhan daha önce Sudan’ın ABD, BM, Çin, Fransa, İsviçre ve Katar’daki büyükelçilerini görevden almıştı.

Söz konusu büyükelçiler, askerin sivil yönetime müdahalesini reddeden bildiriye imza atmışlardı.

Burhan, bugün, ordunun, barışçıl olduğu sürece askeri müdahale karşıtlarının ülke genelinde düzenleyeceği protesto gösterilerine müdahale etmeyeceğini söylemişti.

Sudan’da askeri darbe karşıtı ve sivil yönetim talebiyle düzenlenen gösterileri organize eden Sudan Meslek Odaları Birliği ve Sudan Direniş Komiteleri bugün ülke genelinde geniş katılımlı gösteriye başlamıştı.

Sudan'da 25 Ekim sabahı Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmış, ertesi gün Hamduk'un serbest bırakıldığı açıklanmıştı.

Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini ve Sudan'daki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.

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