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ICLEL 2019 konferansı başarı ile tamamlandı

Sakarya Üniversitesi, Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi işbirliği ile bu yıl beşincisi düzenlenen ICLEL 2019 konferansı başarı ile tamamlandı.

19 Temmuz 2019 Cuma 14:20
ICLEL 2019 konferansı başarı ile tamamlandı

Sakarya Üniversitesi, Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi işbirliği ile bu yıl beşincisi düzenlenen ICLEL 2019 konferansı başarı ile tamamlandı.


Sakarya Üniversitesi, Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi işbirliği ile 09-11 Temmuz 2019 tarihlerinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen ‘International Conference on Lifelong Education and Leadership for All’ (ICLEL 2019) başarı ile tamamlandı. ICLEL 2019’un koordinatörlüğünü Sakarya Üniversitesi’nden Prof. Dr. Osman Titrek ile Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi’nden Doç. Dr. Fariz Ahmadov ve Prof. Dr. Kerem Karabulut üstlendi. 34 farklı ülkeden 200 üzerinde aktif katılımcı ve toplam 350 civarında bilim insanının bir araya geldiği ‘ICLEL 2019’ bu yıl “Yaşam boyu Eğitim, Ekonomi ve Sürdürülebilirlik” ana başlığı ile düzenlendi.


Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen ICLEL 2019 açılış töreninde Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Pro-Rektörü Prof. Dr. Anar Rzayev, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi adına İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kerem Karabulut ve ICLEL Konferansları Başkanı Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Titrek birer konuşma yaptı. Açılış törenine Türkiye’nin Bakü Eğitim Müşaviri Mahmut Ağırman, Azerbaycan Eğitim Bakanlığı yetkilileri, UNEC Rektör Yardımcıları, Türk Dünyası İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hayati Beşirli ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nden de Dekan düzeyinde yetkililer, çağrılı konuşmacılar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.


Sunumların yapıldığı ve Azerbaycan’ın tarihi ve kültürel alanlarının gezildiği program sonunda ICLEL 2019 proje koordinatörü Prof. Dr. Osman Titrek, konferansın başarı ile tamamlanması ve katkılarından dolayı başta Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan olmak üzere, Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Rektörü Adalet Muradov’a, Pro-rektörü Prof. Dr. Anar Rzayev’e, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Abdulhalik Karabulut’a ve konferansın eşbaşkanları Prof. Dr. Kerem Karabulut’a ve Doç.Dr. Fariz Ahmedov’a, çağrılı konuşmacı ve workshop organizatörlerine, ICLEL 2019 Organizasyon Komitesi’nin üyelerine, editörler kurulu ve hakem kurulu üyeleri ile emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkürlerini iletti.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 14:20
  1. bilim
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