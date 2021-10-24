İçkili balonun parası barodan mı?

YAVUZ SELİM İSTANBUL

Baro’da 7 grubun katıldığı seçimlerde yüzde 32,5 oy almasına rağmen geri kalan yüzde 67,5’luk çoğunluğa da hükmetme fırsatı yakalayan Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu, soluğu baloda aldı. 21 Ekim gecesi Kanlıca Baro Bahçe Tesisleri’nde yalnızca Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu avukatlarının davet edildiği ve yaklaşık 400 katılımcının yer aldığı içkili balonun masraflarının Baro kasasından ödettirildiği iddia edildi.



Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu üyeleriyle sınırlı tutulan katılımın bedelinin de bu grup üyeleri tarafından ödenmesi gerektiğini savunan avukatlar, baloya büyük tepki gösterirken, Bağımsız Avukatlar Grubu konuya ilişkin bir açıklama yayınladı. Av. Gökhan Türkoğlu imzasıyla yayınlanan açıklamada, etkinliğin giderlerinin kim veya kimler tarafından ödendiğinin kamuoyuna duyurulması gerektiği vurgulandı. Açıklamada, “Seçime katılan Avukat Gruplarının tüzel kişiliği bulunmamakta olup, herhangi bir bütçenin sahibi olmaları mümkün değildir. Diğer yandan seçim sonrasında seçilen Başkan ve Yönetim Kurulu İstanbul Barosu üyesi tüm avukatların hakları ile bütçesine sahip çıkmakla ve şeffaf olmakla sorumludur. Yapılan sosyal medya paylaşımlarında anılan etkinliğe ilişkin ‘İstanbul Barosu Seçim Kutlaması’ ifadelerinin yer aldığı görülmektedir” ifadelerine yer verildi.

Kaç para çıktı?

Açıklamada şu sorular yöneltildi:



“Bağımsız Avukatlar olarak; 21 Ekim 2021 gecesi Kanlıca Baro Bahçe tesislerinde düzenlenen etkinliğin mahiyeti, etkinliğin kimin tarafından gerçekleştirildiği, kimlerin bu etkinliğe davet edildiği, davetin hangi mecralarda duyurulduğu konusunda, etkinliğin giderlerinin kim veya kimler tarafından ödendiği, İstanbul Barosu tarafından bu etkinliğe ilişkin herhangi bir harcama yapılıp yapılmadığı, İstanbul Barosu tarafından bu etkinliğe ilişkin herhangi bir harcama yapıldıysa bu harcamanın içeriği ve miktarının ne olduğu hususlarında bilgi verilmesini ve izahatta bulunulmasını talep ederiz.”

Belge yok

Öte yandan; Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu adına Yürütme Kurulu Başkanı Av. Berrin Adıyaman tarafından yapılan açıklamada, sözkonusu kutlamanın masraflarının Baro bütçesinden karşılanmadığı iddia edilirken yapılan ödemeyle ilgili herhangi bir belge gösterilmedi. İstanbul 1 No’lu Baro yönetimi ise skandal eğlence ile ilgili sessizliğini koruyor.