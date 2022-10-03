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Aktüel İçkici ayyaşlardan Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırı
Aktüel

İçkici ayyaşlardan Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırı

İzmir'in Çiğli ilçesinde içki sofrasında Kur'an-ı Kerim'i yırtıp ateşe veren 2 ayyaş, o anları sosyal medyadan paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-10-03 17:01:00 -
İçkici ayyaşlardan Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırı

26 Eylül günü sosyal paylaşım sitesine düşen görüntüler, izleyenlerin büyük tepkisini topladı.

Çiğli ilçesinde bir evde çekildiği anlaşılan görüntülerde, içki sofrasında 2 kişinin dini değerlerle alay ettiği, içlerinden birinin Kur'an-ı Kerim'i yırtıp ateşe verdiği görüldü. Kutsal kitabı yırtıp yakan kişiyi cep telefonu kamerasıyla videoya alan kişinin de İslam'a ve Müslümanlara yönelik hakaret ettiği anlar görüntülere yansıdı.

İslam'a ve Müslümanlara küfür ve hakaret yağdıran şahısların, daha sonra videoyu hesaptan sildikleri tespit edildi.

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