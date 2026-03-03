İçişleri’nin iletişimi o isme teslim

İçişleri Bakanlığı görevini üstlenen Mustafa Çiftçi’nin A Takımı şekilleniyor. Göreve gelir gelmez 3 Bakan Yardımcısını değiştiren Bakan Çiftçi, yakın çalışma ekibine önemli bir atama yaptı. Bakan Yardımcılıklarına Kübra Güran Yiğitbaşı, Ali Çelik ve Mehmet Cangir’i atayan Bakan Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanlığının iletişim stratejisini yönetmek üzere tecrübeli gazeteci Hasan Öymez’i kritik göreve getirdi. Yaklaşık 30 yıldır gazetecilik yapan Hasan Öymez, TRT’de genel müdür yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Öymez’in, Bakanlık ve Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, AFAD gibi İçişleri Bakanlığı bünyesindeki tüm kuruluşların iletişim politikalarını yöneteceği öğrenildi.

Bakanlık Basın Müşavirliği ve bağlı kurumların basın müşavirlikleri Hasan Öymez’in sorumluluğunda olacak.

12 Şubat’ta görevi devreden eski İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın iletişim danışmanı olarak görev verdiği Bakan Müşaviri Ergün Yolcu, başarısız iletişim stratejisi taktikleriyle Ali Yerlikaya’nın yıpranmasındaki en önemli sebeplerin başında gösteriliyordu.

Başkent kulislerinde, Ankara’da uzun yıllar muhabirlik, Anadolu Ajansı ve TRT’de üstdüzey yöneticilik tecrübesi bulunan Hasan Öymez’in atanmasının, İçişleri Bakanlığı ve bağlı kurumların iletişimini doğru yönetmek adına önemli bir hamle olduğu ifade ediliyor.

Öymez’in 30 yıllık medya tecrübesi, Külliye ve Ankara siyasetiyle olan köklü ilişkileriyle İçişleri Bakanlığı için stratejik işlere imza atması bekleniyor.