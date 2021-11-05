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Gündem İçişleri'nden otogarlara giriş-çıkış düzenlemesi
Gündem

İçişleri'nden otogarlara giriş-çıkış düzenlemesi

İçişleri Bakanlığı Türkiye'deki tüm otogarlara giriş-çıkış düzenlemesi getiriyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 15:41:00 -
İçişleri'nden otogarlara giriş-çıkış düzenlemesi

İçişleri Bakanlığı ülke genelindeki otogarlarda standart tedbirler alıyor. Vatandaşlar, yayınlanan genelge kapsamında otogarlara sadece belirli noktalardan giriş çıkış yapılabilecek ve girişte güvenlik önlemleri olacak.

Genelge gereği bu tedbirlere uymayan otogarların ilgili belediyelerine cezai yaptırım uygulanacak.

Muğla'da otogarlar düzenleniyor

Genelge nedeniyle il genelindeki otogarlarda gereken önlemleri almaya başlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Menteşe ve Bodrum otogarlarında çalışmalarını tamamladı. Ayrıca Yatağan, Milas, Marmaris, Datça, Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman otogarlarında da gerekli düzenlemeler yapılıyor.

7 ilçedeki otogarlarda devam eden çalışmaların tamamlanmasının ardından buralarda da güvenlik noktaları oluşturulacak ve tek noktadan giriş çıkış sağlanacak.

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