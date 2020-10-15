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Gündem İçişleri duyurdu! Yıldırım-13 Bestler Dereler operasyonu başladı
Gündem

İçişleri duyurdu! Yıldırım-13 Bestler Dereler operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığı Şırnak-Siirt-Van-Hakkari illerini kapsayan Yıldırım-13 Bestler Dereler operasyonunun başlatıldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-10-15 11:44:00 - 2020-10-15 12:30:14
İçişleri duyurdu! Yıldırım-13 Bestler Dereler operasyonu başladı

Türkiye’nin terörle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Yurtiçinde ve yurtdışında sürdürülen operasyonlarla arananlar listesindeki çok sayıda terörist elebaşı etkisiz hale getirildi.

Bu kapsamda yeni bir operasyonun daha düğmesine basıldı.

Geniş çaplı operasyon başlatıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Şırnak-Siirt-Van-Hakkari illerinde Yıldırım-13 Bestler Dereler operasyonunun başlatılığı belirtildi.

Şırnak, Siirt, Van ve Hakkari illerini kapsadığı aktarılan operasona çok sayıda güvenlik gücü katılıyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 2.512 personel ve 161 operasyonel timin görev aldığı kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamada şöyle denildi;

Bölücü teröre örgütünün kış öncesi hareket kabiliyeti ve barınma arayışını bertaraf etmek, ülke içinde iletişimi ortadan kalkan örgütün bu kabiliyetini bir daha elde edememesini sağlamak ve ülke içindeki terörist varlığını tamamen bitirmeye yönelik  Şırnak-Siirt-Van-Hakkari illerinde “YILDIRIM-13 BESTLER DERELER” Operasyonu başlatılmıştır.

Bahse konu operasyonda Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (2.512) personel [(161) operasyonel tim] görev almaktadır

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 13 Temmuz 2020 tarihinde başlatılan Yıldırım Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam (124) terörist etkisiz hale getirilmiş, (53) işbirlikçi yakalanmış, (190) mağara, sığınak ve depo imha edilmiş, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.

YILDIRIM OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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